Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (25 Kasım-1 Aralık haftası) Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirleyecek. Peki sence bu #haftanıniyihaberi hangisiydi?