Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (25 Kasım-1 Aralık haftası)
Posta.com.tr, okurları için her gün özel olarak 'Günün iyi haberi'ni seçiyor. Günün iyi haberleri birleşerek önce 'haftanın iyi haberi'ni, ardından da 'ayın iyi haberi'ni belirleyecek. Peki sence bu #haftanıniyihaberi hangisiydi?
25 Kasım Pazartesi, #gününiyihaberi - Kedi Gece
-Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 10 ortaokul öğrencisi, telef olmak üzere olan yavru kediyi kurtardı. Kediye 'Gece' adı verildi. - Devamını oku...
26 Kasım Salı, #gününiyihaberi - Dekandan oyun parkı
-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, yaptığı farkındalık çalışması kapsamında, şehir çöplüğüne oyun parkı kurdu. - Devamını oku...
27 Kasım Çarşamba, #gününiyihaberi - Çöp toplayan turist
-Antalya Finike’de İngiliz kadın turist tatilcilerin plajlarda bıraktığı çöpleri topladı. - Devamını oku...
28 Kasım Perşembe, #gününiyihaberi - Hayat kurtaran şoför
Adıyaman’da otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu acil servise otobüs şoförü yetiştirdi. Yolcunun hayatı kurtarıldı. -Devamını oku...
29 Kasım Cuma, #gününiyihaberi - Otizmli öğrenciler
Niğde'de hayırsever iş adamlarının katkısı ile Kızılay koordinatörlüğünde otizmli öğrenciler için özel sınıf açıldı.-Devamını oku...
30 Kasım Cumartesi, #gününiyihaberi - Sokak atığı toplayıcıları
Ankara'da sokak atığı toplayıcıları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.Devamını oku...
1 Aralık Pazar, #gününiyihaberi - PlayStation 5
-PlayStation 5 ilk kez görüntülendi. - Devamını oku...