Haftanın iyi haberi sence hangisiydi? (6-12 Ocak haftası)

6 Ocak Pazartesi, #gününiyihaberi - Ash Barty, turnuvadan kazandığı parayı, orman yangınıyla boğuşan ülkesi Avustralya'ya bağışlayacak.

Avustralyalı tenisçi Ash Barty, Brisbane International turnuvasından kazanacağı tüm parayı orman yangınlarındaki hasarın giderilmesi adına Kızıl Haç'a bağışlayacağını açıkladı. Barty, şampiyon olması halinde 382 bin dolar ödül alacak. - Devamını oku...





7 Ocak Salı, #gününiyihaberi - Berkay Şahin kızını sevdiği anları paylaştı - Devamını oku...





8 Ocak Çarşamba, #gününiyihaberi - Türk bilim insanları lityum iyon pillerin ömrünü uzatan yöntem geliştirdi - Devamını oku...





9 Ocak Perşembe, #gününiyihaberi - İstanbul'da aylardır beklenen yağmurların etkili olması ile birlikte barajlarda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Devamını oku...





10 Ocak Cuma, #gününiyihaberi - Xiaomi, kendi arayüzü MIUI 11’e deprem uyarı sistemi entegre etti. - Devamını oku...





11 Ocak Cumartesi, #gününiyihaberi - Avustralya’da bir köpek devam eden yangınlarda yaklaşık 900 koyunun hayatını kurtardı. -Devamını oku...





12 Ocak Pazar, #gününiyihaberi - Tunceli’de 3 çocuk babası 79 yaşındaki Zakir Yavuz, 10 yıl önce bahçesine aldığı 25 kedi ve köpeği her gün ocakta makarna ve bulgur haşlayarak yaptığı mama ile besliyor. - Devamını oku...



