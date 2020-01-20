Haftanın kapanış maçında kazanan taraf Çaykur Rizespor oldu
Süper Lig'de 18. haftanın son karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 20. dakikasında kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı. 39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
61. dakikada kazanılan faul atışında, yaklaşık 30 metreden Moroziuk'un sert şutunda kaleci Nordfeldt, solundan filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çeldi.
63. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altıpas içerisinde Talbi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.
70. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Abdullah Durak'ın sağdan ortasında topla buluşan Skoda'nın vuruşunda kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Skoda, önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0
78. dakikada defasın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Candeias'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
85. dakikada Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Skoda, bekletmeden topu ileri çıkan kaleci Nordfeldt'ın üzerinden aşırarak filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
AA