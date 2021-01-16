Haftanın kitapları

Özgürlüğün tarihi üzerine

VakıfBank Kültür Yayınları’nın yayımladığı ‘Özgürlüğün Tarihi Üzerine İki Deneme’ kitabında İngiliz tarihçi Lord Acton, toplumsal hürriyetin gelişimini inceliyor. Acton kitapta; Julius Caesar, Aristoteles, Sokrates, Platon, Herakleitos, Cicero ve Locke gibi onlarca isme atıfta bulunarak, tarihi olaylardan örneklerle özgürlük düşüncesinin köklerine iniyor.

Stephen King hayranlarına müjde!

Korku Kralı Stephen King’in heyecanla beklenen kitabı ‘Enstitü’ 11 Ocak’ta Altın Kitaplar’dan piyasaya çıktı. Goodreads Awards 2019 ‘En İyi Korku Kitabı’ ödülünü alan ‘Enstitü’, acımasız bir topluluk tarafından üzerlerinde deneyler yapılmak üzere kaçırılan, özel yeteneklere sahip bir grup çocuğun kaçış mücadelesini konu ediyor.

Zülfü Livaneli’nin ilk romanı 25 yıl sonra yeniden raflarda

Zülfü Livaneli’nin ilk romanı ‘Engereğin Gözü’, yazılışının 25. yılında İnkılâp Kitabevi etiketli yeni baskısıyla raflarda yerini aldı. Roman, efendisinden kölesine kadar insan ruhundaki güç tutkusunu, bütün çıplaklığıyla gözler önüne sererken sadece bir döneme değil tüm zamanlara hitap ediyor. Eserleri 40 dilde yayınlanan ve uluslararası pek çok ödüle layık görülen usta edebiyatçı Livaneli’nin psikolojik romanı ‘Engereğin Gözü’, okurları insan doğasının en aşağılık yönleriyle yüzleştirirken bir umut ışığı yakmayı da ihmal etmeyen büyülü bir başyapıt.