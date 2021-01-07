Haftanın maçı nefesleri kesti

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

12’nci dakikada sol kanatta Ozan’ın kafa ile indirdiği topla buluşan Sinan’ın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23’üncü dakikada sol kanttan Sinan’ın ortasında topla buluşan Valencia’nın vuruşunda top kaleci Marafona’da kaldı.

45’inci dakikada sağ kanattan Alanyaspor ortasında Caner Erkin’e çarpan topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

45+1’inci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan’ın pasıyla buluşan Thiam’ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45+3’üncü dakikada Bareiro ile verkaça giren Efecan’ın ceza sahası içi sağ çaprazından yerden vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

48’inci dakikada sol kanattan Berkan İsmail Kutlu’nun ortasında topla buluşan Davidson’un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

52’nci dakikada sağ kanattan Sinan’ın pasında yay üzerinde topla buluşan Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasına çarparak kalenin üstünden dışarı çıktı.

65’inci dakikada Thiam’ın indirdiği topu kapan Tzavellas’ın kaleci Marafona’ya gönderdiği pas kısa kaldı. Topla buluşan Valencia, kaleci Marafona’nın müdahalesi ile yerde kadı. Karşılaşmanın hakemi kaleci Marafona’yı sarı kart ile cezalandırırken penaltı noktasını gösterdi.

67’nci dakikada topun başına geçen Valencia’nın vuruşunda kaleci Marafona topu oyun alanına çeldi.

70’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan, rakiplerini geçerek meşin yuvarlağı Pelkas’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

79’uncu dakikada ceza sahası içinde Sadık’ın müdahalesi ile Babacar yerde kalırken mücadelenin hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

80’inci dakikada topun başına geçen Babacar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

87’nci dakikada Bareiro’nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

90+4’üncü dakikada Mert Hakan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek topu Ferdi’ye aktardı. Ferdi’nin sol kanattan vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

90+5’inci dakikada Moubandje’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

Mücadele 2-1’lik Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.

Maçtan notlar

Süper Lig’in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11’inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, geçen hafta etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş’ın yerine koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin’i ilk 11’de sahaya sürdü.

Erol Bulut, Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır’ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Ozan Tufan’a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde ise Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş’ü oynattı. Genç teknik adam forvette ise Kasımpaşa maçındaki gibi Mame Thiam’ı görevlendirdi. Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız ve Eyüp Akcan yer aldı.

Erol Bulut, eski takımına karşı

Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, eski takımına karşı maça çıktı. Genç teknik adam, Yeni Malatyaspor ile başladığı kariyerinde Fenerbahçe’den önce Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırmıştı. - Mert Hakan yedek başladı Fenerbahçe’de son dönemde etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş, Aytemiz Alanyaspor maçına yedek başladı. Ligde son 5 maça ilk 11’de başlayan ve bu süreçte taraftarın beğenisini kazanan Mert Hakan, Aytemiz Alanyaspor maçında ise Erol Bulut tarafından kulübeye çekildi.

Sadık stopere geçti

Fenerbahçe’de geçen haftaki Kasımpaşa maçına sol bekte başlayan Sadık, Aytemiz Alanyaspor’a karşı kendi pozisyonuna geçti. Kasımpaşa maçında Caner Erkin ve Filip Novak’ın yokluğunda sol bekte görevlendirilen ve etkili bir performansa imza atan Sadık, bu maçta ise stopere döndü.

Gökhan ve Sosa kadroda yer almadı

Fenerbahçe’de hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Jose Sosa riske edilmedi. Hafta içinde sakatlıkları bulunan ancak buna rağmen Kasımpaşa karşısında kadroda dahil edilen iki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Filip Novak, Gökhan Gönül, Kemal Ademi ve Jose Sosa’nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor’a karşı kadroda yer almadı.

AA