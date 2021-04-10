Haftanın oyunu 'Süper 7' hakkında bilmeniz gerekenler
Kazı Kazan’da 5 TL ile kazanma şansı veren ‘Süper 7’yi oynamak çok basit. Kazanmak için öncelikle ‘7’ ve ‘At Nalı’ sembollerine odaklanın.
10 Nisan 2021, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
〉Yedi sıradan oluşan bu kartta ve sembollerine dikkat etmelisin.
〉Herhangi bir sırada sembolü bulunursa karşısındaki ikramiye tutarı kazanılır.
〉Birkaç sırada sembolü bulunursa karşısındaki ikramiye tutarlarının toplamı kadar kazanılır.
〉Herhangi bir sırada sembolü bulunursa 7 sıranın toplamı kadar ikramiye kazanılır.