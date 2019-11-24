Haftanın özeti | 18-24 Kasım 2019

Gündem

-Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve eşi Filiz Büyükanıt 4 gün arayla hayatlarıını kaybetti. - Devamını oku...

-Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel (19), Muğla’dan ziyaretine gelen eski sevgilisi, katil Zafer Pehlivan tarafından öldürüldü. - Devamını oku...

-İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım günü yaşamını yitiren Yıldız Kenter, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının cenazesi defnedilmeden önce Kenter Tiyatrosu'na getirildi. - Devamını oku...

-Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Ecem Balcı'yı (17) öldürerek cesedini ormanlık alana gömdüğü suçlamasıyla yargılanan Süleyman Kara (45), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - Devamını oku...

-İstanbul´da valeler, artık QR kodlu vale kimlik kartıyla çalışarak değnekçilere pabuç bırakmayacak. - Devamını oku...

-8 soruda Dipsiz Göl'deki kazı çalışması. Devamını oku...

-Avrupa’nın ilk ve tek kadın yapay kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Almanya’da yılın doktoru seçilmişti. Dr. Gürsoy, Almanya’nın Düsseldorf kentinde dün düzenlenen törende, Alman Tıp Ödülü’nü aldı. - Devamını oku...

-Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. - Devamını oku...

-Seda Kalyoncu, iş dünyasının Oscarları olarak bilinen Stevie Awards'ta üç altın ödülün sahibi oldu. - Devamını oku...

-İstanbul’un riskli ve sağlam zeminli bölgelerini detaylı şekilde haritalandırıldı. - Devamına git

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Bizim, bir kabahatimiz oldu. Biz, bir başörtüsü meselesini Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. - Devamına git

-Palu ailesi, 4.kez hakim karşısına çıktı. - Devamına git

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirlendi. - Devamını oku...

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılma işleminde gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. - Devamını oku...

-Gazeteci Rahmi Turan’ın “Erdoğan ile görüşen isim CHP’li Muharrem İnce"dir iddiasına İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi. Rahmi Turan, İnce'nin açıklamalarının ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlandı ve özür dileyerek, hata yaptığını açıkladı. Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. -Devamını oku...

-Muharrem İnce, son günlerin en çok tartışılan konusu olan ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak açıklama yaptı. - Devamını oku...

-Ordu’da 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen Mehmet Ali Çayıroğlu'nu, evine kurduğu güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi. -Devamını oku...

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu günde, Türkiye’nin en ücra köylerine kadar vatanın her yerinde görevlerini hakkıyla yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlu olsun. - Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. - Devamını oku...





Dünya

-Hafta sonu yağan yağmurlar nedeniyle su seviyesi yükselen Venedik yine sular altında kaldı. - Devamını oku...

-Afrika ülkesi Uganda’nın ormanlık alanında yaşam alanları giderek daralan şempanzeler, insanlara savaş açtı: Son 5 yılda 6 çocuğu öldürdüler. - Devamını oku...

-Half-Life meraklıları oyunun 3'üncüsünü beklerken Valve'den bir sürpriz geldi: Half-Life Alyx. Oyun, 21 Kasım'da resmen tanıtıldı. - Devamını oku...

-İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 2. oğlu Prens Andrew, adının cinsel istismar suçlamalarına karışmasının ardından Kraliyet görevini bıraktığını açıkladı. - Devamına git

-İklim aktivisti Greta Thunberg'e tıpatıp benzeyen bir kızın fotoğrafları gazete manşetlerine konu oldu. 121 yıl önce Kanada'da çekildiği belirtilen fotoğrafı Washington Üniversitesi yayımladı. - Devamına git

-Küresel moda araştırma platformu Lyst, her yıl yaptığı ‘en ilham verici güç’ listesinde zirveye İngiltere Prensi Harry’nin eşi Düşes Meghan Markle’ı koydu. - Devamına git

-ABD’li doktorlar çığır açan bir yöntemle, vücudundaki tüm kanı dondurulan hastayı yeniden canlandırdı. Doktorlar bu yöntemle, ölüyü diriltti. - Devamını oku...

Rock efsanesi Freddie Mercury'nin ölümünün 28'inci yılı geri kaldı. - Devamını oku...﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

-ABD ve Fransa’nın uzay komutanlıkları kurmasının ardından NATO da uzaydan gelecek saldırılara karşı savaş gücü oluşturma kararı aldı. - Devamını oku...

-K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi. - Devamını oku...

-ABD Teksas’taki bir hayvan koruma merkezinde nesli tükenme tehdidindeki bir kurbağa, tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldi. Yavruya ‘Olaf’ ismi verildi. - Devamını oku...





Spor

-Euro 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası)'yi garantileyen Türk Milli Takımı neler yaptı? - Devamını oku...

-UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, VAR sistemine hakaret etti: Güzel görünüyor ama b*k gibi bir sistem. - Devamını oku...

-İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Pochettino'yla yolları ayırdıktan sonra Jose Mourinho ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

-Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda "Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik" dedi. - Devamına git

-beIN Sports, İspanya, Fransa ve Türkiye liglerini artık ABD ve Kanada'da ücretsiz yayınlayacak. - Devamına git

-Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan Galatasaraylı Christian Luyindama ameliyat olacak ve sahalardan yaklaşık 7 ay uzak kalacak. - Devamını oku...

-EURO 2020 play-off kuraları çekildi. - Devamını oku...

-Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Deontay Wilder, Luis Ortiz'i yenerek kariyeri boyunca hiç yenilmeme serisini ve dünya şampiyonu unvanını korumayı başardı. - Devamını oku...

-Flamengo, River Plate'i yenerek Copa Libertadores'in sahibi oldu. - Devamını oku...





Magazin

-Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı. - Devamını oku...

-Duygu Özaslan, Kerem Bürsin ile aşk iddialarına yanıt verdi. - Devamını oku...

-Şeyma Subaşı estetik yaptırdığı iddialarına cevap verdi: Estetik yok, küçük dokunuşlar var. - Devamını oku...

-Hazay Kaya doğum yaptı. Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, oğulları Fikret Ali'nin ilk fotoğrafını paylaştı. - Devamını oku...

-Evlilik planları yapan Yasemin Sakallıoğlu ile nişanlısı Burak Yırtar ayrıldı. - Devamını oku...

-Kylie Jenner, 'Kylie Cosmetics' şirketinin yüzde 51’ini sattı. - Devamını oku...

-Yıldız Kenter'in cenazesinde 'canlı yayın ve selfie' gerginliği yaşandı. - Devamını oku...

-Geçen haftalarda dört yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğrafları sildi. - Devamını oku...

-32 yaşındaki şarkıcı İrem Derici "40 yaşıma kadar sevdiğim adam ile nikahlanıp anne olamazsam evlat edineceğim" dedi. - Devamını oku...

-Burak Sergen eski eşi Işıl Sergen'e soyadını kullanmaması için dava açtı. - Devamını oku...

-Victoria’s Secret şovu bu yıl iptal edildi. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "Bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik" - Devamını oku...

-Seren Serengil, Sacit Aslan'a hakaret davası açtı. - Devamını oku

Deniz Seki Posta gazetesinden Oya Çınar'a verdiği röportajda; "Dünyanın en güzel kadını benim, erkek olsam kendime aşık olurdum" dedi. -Devamını oku...

Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık’ın lüks yaşantısına dikkat çeken eski milli futbolcunun avukatı, “Bursa’daki annesine helikopterle gitti” dedi. -Devamını oku...

-Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin 'Vina' adında bir kızı oldu. - Devamını oku...