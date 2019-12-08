Haftanın özeti | 2-8 Aralık 2019

Gündem

-Şule Çet davasında Çağatay Aksu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıl 6 ay, Berk Akand hakkında ise Aksu'ya bu suçların işlenmesinde yardım ettiği gerekçesiyle toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Devamını oku...

-Bursa Uludağ’da zirve yürüyüşü yapmak isteyen 2 dağcıdan 4 gündür haber alınamıyor. Kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşanılanları derledik. Devamını oku...

-Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden annesi, babası ve kardeşi dahil 5 kişiyi taşıyan araç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza yaptı. Devamını oku...

-Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla ilgili hükümet harekete geçti. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren borçlarla ilgili faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. Devamını oku...

-Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Devamını oku...

-Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde kurduğu Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı’nda çalışmalarını sürdüren Dr. Elif Nur Fırat Karalar, bu yıl EMBO Genç Araştırmacılar Programı’na seçilen 27 bilim insanından biri oldu. - Devamını oku...

-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), Asya Pasifik Havacılık Merkezi (CAPA) tarafından 'Yılın En İyi Havalimanı' ödülüne layık görüldü. Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yargı paketi içinde yer alması beklenen cezaevinde bulunan mahkumlara yönelik ceza indirimi konusunda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e talimat verdi. Erdoğan, "6 suç türünde indirim yapılmasın" dedi. Devamını oku...

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada açık ve kapalı alanlarda sigara tüketimi hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Bakan, tavanı açılır kapanır alanların artık kapalı alan olarak kabul edileceğini belirtti. Devamını oku...

-Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı. Devamını oku...

-Uluslararası Yalnızlık Sempozyumu kapsamında İstanbul’un yalnızlık haritası açıklandı.-Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” demesi üzerine Kastamonu pastırmasına talepler arttı. Devamını oku...

-BM'nin “Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat” kampanyasıyla, kadınlar kamusal alanda kendilerini güvende hissetmedikleri yerleri interaktif harita üzerinde “ateş böceği” ile işaretledi. Haritaya bakıldığında başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Türkiye ışıl ışıl parladı. Devamını oku...





Dünya

-Fransa'da 250 farklı noktada gerçekleşen protestolar ülkeyi adeta felç etti. 1,5 milyon kişi sokağa inerken başkent Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Peki tarihin en büyük grevi neden başladı? İşte 8 soruda Fransa'da yaşanan her şey... Devamını oku

-Belçika'nın başkenti Brüksel'de gece yarısından sabaha kadar halka açık alanlarda alkol tüketilmesi yasaklanıyor. Yasak 1 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. - Devamını oku...

-K-Pop'çular Sulli ve Goo Hara'nın evlerinde ölü bulunmalarından kısa bir süre sonra Surprise U adlı K-Pop grubunun üyesi Cha In Ha da evinde ölü bulundu. - Devamını oku...

-Avustralya'da rüzgarın etkisi ile yayılan yangınlar sürmeye devam ediyor. Yeni Güney Galler eyaletinde 54'ü kontrol altına alınamamış 111 yangın devam ediyor. - Devamını oku...

-Merakla beklenen 2020 Pirelli Takvimi tanıtıldı. Takvimde bu yıl Kristen Stewart ve Emma Watson'a da yer verildi. Devamını oku...

-Dünyanın en büyük renk otoritesi Pantone, 2020’nin renginin ‘klasik mavi’ olduğunu açıkladı. Sakinliğin rengi olan klasik mavi, dünya genelinde güven duygusu ve yön arayışına duyulan ihtiyacı anlatıyor. Devamını oku...

-ABD'de 3 Türk, Ulusal Mucitler Akademisi (NAI) tarafından dünyanın dört bir yanından seçilen 168 akademik mucit arasında yer aldı. Devamını oku...

-Günde en az 10 kez çiftleşen ördek Dave'in cinsel organı ameliyatla alındı. Veterineri ise yaptığı açıklamada, 'Bu onu kesinlikle durdurmayacak' dedi. Devamını oku...

-Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ilk halka arzından yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı. ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakan Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi oldu. Devamını oku...

-İngiliz GQ dergisi, 2019'un en kötü ve en iyi giyinen 10 adamını seçti. Dergiye göre dünyanın en kötü giyinen adamı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın sağ kolu Dominic Cummings. Devamını oku...





Kültür-Sanat

-Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar Netflix ile anlaştı. - Devamını oku...

-İsveç merkezli müzik veri akışı ve Podcast servisi Spotify, son 10 yılın en fazla dinlenen sanatçılarını duyurdu. - Devamını oku...

-Time dergisi, 2019'da televizyon kanallarında ve internet yayın platformlarında gösterilen en iyi dizileri seçti. - Devamını oku...

-İlk Apple Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish Yılın Şarkıcısı ve Yılın Söz Yazarı ödüllerini kazandı. - Devamını oku...

-Apple Müzik Ödülleri'nde En İyi Yeni Şarkıcı ve Bad Guy şarkısıyla En İyi Şarkı ödüllerini alan 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish'in hayatı belgesel oluyor. Billie Eilish'in hayatını anlatan belgeseli Apple TV+'da yayınlanacak. Devamını oku...

-47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı Haluk Bilginer’in eski eşi Aşkın Nur Yengi konuştu.-Devamını oku...





Spor

-Türk futbolunun ilk seçilmiş kadın başkanı: Berna Gözbaşı - Devamını oku...

-Galatasaray, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) ile anlaşmaya varıldığını ve Florya'nın kendilerinde kalacağını duyurdu. Sarı kırmızılı ekip bu anlaşma için 157 milyon lira ödeyecek. - Devamını oku...

-Galatasaray'da 2 aydır sakat olan Falcao, sahalara döndü - Devamını oku...

-Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Demir Grup Sivasspor oldu. Sivasspor bu sonuçla bir haftayı daha lider kapattı. -Devamını oku...

-Henüz Türkiye A Milli Takımı ile resmi maça çıkmayan Mert Müldür, Avusturya'dan aldığı milli daveti reddetti. - Devamını oku...

-Ligde bu hafta takımlar yayıncı kuruluşun görüntü kısıtlamalarına karşılık yeni bir paylaşım metodu buldular. Başakşehir ile başlayan süreç diğer takımların da katılması ile büyük yankı uyandırdı. - Devamını oku...

-Trabzonspor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için dezavantajlı çocuklarla eğlenceli bir etkinlik yaptı. - Devamını oku...

-Suat Kaya yıllardır merak edilen peruk meselesine açıklık getirdi. - Devamını oku...

-Kasımpaşa daha önce anlaştığı teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

-Marco van Basten, Nazi şakası sebebiyle FIFA 20'den çıkarıldı. - Devamını oku...

-Trabzonspor resmi Twitter hesabından yayınladığı bir animasyonla hakemlerin yanlış kararlarını eleştirdi. - Devamını oku...

-Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçecek. - Devamını oku...

-Galatasaraylı Christian Luyindama, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs operasyonu geçirdi.-Devamını oku...

-Anthony Joshua, bir önceki maçta nakavtla yenildiği Andy Ruiz'i rövanşta yenerek 'Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu' unvanını geri kazandı. - Devamını oku...

-VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. - Devamını oku...

-FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-1 yenilen Eczacıbaşı VitrA, gümüş madalya aldı. - Devamını oku...





Magazin

-Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken duruşmada ifade veren Durmaz, "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi. Devamını oku...

-Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlandı. - Devamını oku...

-‘Koca Yusuf’ karakteri için 100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy, film ertelenince zayıflamaya karar verdi. - Devamını oku...

-Ferhat ile Şirin dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde, final jürisi olarak görev yaptı.- Devamını oku...

-Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, Fox TV’nin Sofrada programının formatını, TV8’deki Yemekteyiz’den çaldığını ispatladı. Acun Ilıcalı, konuyla ilgili açıklama yaptı. - Devamını oku

-'Libido' açıklaması ve kadın hayranına 'arka odaya geçme teklifi' ile gündemde olan Can Yaman'a tepki yağıyor. - Devamını oku...

-'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına şarkıcı Murat Dalkılıç konuk oldu. 7 kez estetik yaptırdığını söyleyen ünlü şarkıcı merak edilenleri anlattı. Devamını oku...

-2017 yılında dünyaevine giren oyuncu İbrahim Çelikkol (37) ile Mihre Çelikkol'un (30) oğulları dünyaya geldi. Devamını oku...

-Sihirli Annem dizisiyle ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı, 2. kez anne oldu. -Devamını oku...

-Can Yaman’ın son açıklamalarının ardından Pınar Deniz, yeni dizi projesinde oyuncuyla başrolü paylaşmayı reddetti. Bir dönem Can Yaman ile 'Gönül İşleri' adlı dizide rol alan Sinem Kobal ile Farah Zeynep Abdullah da oyuncuyu takipten çıkardı. - Devamını oku...