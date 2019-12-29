Haftanın özeti | 23-29 Aralık 2019

Gündem

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammını açıkladı. Komisyondan çıkan karar doğrultusunda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, yeni yılda asgari ücret brüt 2.943 lira net 2.324,70 lira olacak. - Devamını oku...

-Türk-İş'in araştırmasına göre, aralık ayında 4 kişilik bir aile için "açlık sınırı" 2 bin 162 lira 70 kuruş, "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 44 lira 62 kuruş olarak tespit edildi. Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yerli otomobilini tanıttı. Erdoğan, "Bugün tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz." dedi. Prototipi İtalya'dan getirilen 'yerli otomobilin örtüsü kaldırıldı. İşte Türkiye'nin yerli otomobili... Devamını oku...

-İşte Türkiye'nin yerli otomobilinin fotoğrafları... Devamını oku...

-Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün hakkında 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi. Devamını oku...

-Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin girişinde öldüren Özgür Arduç'a Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde "Akıl Sağlığı Tam" raporu verildi. Devamını oku...

-Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Devamını oku...

-İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesine neden karşı çıktığını anlattı. Devamını oku...

-Yıllar sonra tekrar gündeme gelen Kanal İstanbul Projesi’nin detaylarını derledik. İşte 8 soruda Kanal İstanbul Projesi. Devamını oku...

-Giresun'da evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu TBMM Araştırma Komisyonu'na ulaştı. Devamını oku...

-Adalar'da 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesiyle faytoncular ve hayvanseverleri karşı karşıya getiren krizi elektrikli toplu taşıma araçları ve elektrikli taksi çözecek. 15 kişilik toplu taşıma aracı, gürültü ve kirlilik yapmayacak. Adalar'da 35 fayton ise turistik amaçlı kalacak. Devamını oku...

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 25 milyonluk rüşvet iddiasıyla ilgili olarak eski CHP'li milletvekili Sinan Aygün hakkında ''Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet' ve 'terör örgütüne yardım etmek' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

-Uber’e erişim Türkiye’de tamamen yasaklandı - Devamını oku...

-Turkcell'in e-posta servisi YaaniMail hizmete sunuldu. Türkiye'de geliştirilen YaaniMail, Turkcell kullanıcısı olmasanız da ücretsiz olarak kullanılabiliyor. - Devamını oku...

-2010 yılından bu yana asgari ücret zam oranları nasıl oldu? Devamını oku...

-İstanbul'da Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Gemi römorkörlerle açığa alınıyor. Devamını oku...

-Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı 233 bin 723 emniyet, 83 bin 398 jandarma personeli güvenlik için sahada olacak. Devamını oku...





Dünya

-YouTube'ta yayınladığı bir video ile 300 milyondan fazla iCloud hesabı hacklediğini söyleyerek, Apple'a şantaj yapan Türk hacker Kerem Albayrak, İngiltere'de çıktığı mahkemede 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Devamını oku...

-Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri açıklandı - Devamını oku...

-Fransa'da 20 gündür süren grevler nedeniyle ülkede meydana gelen zarar açıklandı. Yapılan açıklamada grevlerin ülke ekonomisine zararının 400 milyon euro olduğu ifade edildi. Devamını oku...

-Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden birisi olan EasyJet, bir yolcusunun uyarısı üzerine aldığı karar ile anonslarını değiştirecek. Havayolu firması anonslarında cinsiyetçiliğe son verecek. Devamını oku...

-Filipinler'de etkili olan tayfun nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti - Devamını oku...

-Kazakistan'ın Almatı kentinde içinde 95 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bir uçak kalkış sırasında düştü. 15 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

-Battle Royal oyunlarının mihenk taşı olarak görülen PUBG ve sonrasında mobil platformlar için de yayınlanan PUBG Mobile sonunda dizi olarak da karşımıza çıktı. Devamını oku...

Bollywood'un ünlü yıldızı Kushal Punjabi, Hindistan'ın başkenti Mumbai'deki evinde yaşamına son verdi.-Devamını oku…

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın Sussex Royal (Sussex Kraliyet) markasını yarattığı, bu isim altında kıyafet, dergi ve gazete çıkaracağı belirtildi.-Devamını oku…

Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı 'Lolita'yla tanınan Amerikalı aktris Sue Lyon, 73 yaşında hayatını kaybetti. -Devamını oku...





Spor

-Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Milli oyuncu, Monaco-Lille maçında sakatlanmıştı. Yusuf'un çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi. - Devamını oku...

-Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray karşılaşmasında yaptığı açıklamalar yüzünden Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi. - Devamını oku...

-Schalke 04'te 'Ayın Oyuncusu' Ozan Kabak seçildi - Devamını oku...

-2019 yılının en iyi spor fotoğrafları - Devamını oku...

-2019 yılı biterken dünyanın en iyi 10 kadın futbolcusu listesi şöyle oluştu - Devamını oku...

-Fernando Muslera, Noel için Radamel Falcao'yu evinde ağırladı - Devamını oku...

-Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, Atletico Madrid'le anlaşmaya vardı - Devamını oku...

-Kayserispor'da Bülent Uygun'la yollar ayrıldı. 9. haftada Kayserispor'un başına geçen Bülent Uygun, 16. haftada görevden alındı - Devamını oku...

-UEFA'nın resmi EURO 2020 sayfası, Nihat Kahveci'nin EURO 2008'de Çek Cumhuriyeti'ne attığı golü paylaştı - Devamını oku...

-TFF, VAR kayıtlarının kesinlikle açıklanmayacağını ilan etti - Devamını oku...

-Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor kendi sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Geçen hafta ilk yarıyı lider kapatmayı garantileyen Sivasspor bu sonuçla devre arasına en yakın rakibi Başakşehir'in 4 puan önünde girdi. - Devamını oku...

-Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Alanya HEP Üniversitesi’nde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yabancı futbolcuya sınırlama getirilmesine karşı olduğunu söyleyen Erol Bulut, sınır olmaması gerektiğini belirtti.

-Galatasaray Espor, geciken maaş ödemeleri nedeniyle lig dışı kaldı - Devamını oku...





Magazin

-Kylie Jenner'ın Travis Scott ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Stormi Webster'a ilk noel hediyesi anneannesi Kris Jenner'dan geldi. Kris Jenner, 1,5 yaşındaki Stormi'ye çatı katı ve balkonu bulunan lüks bir oyun evi hediye etti. - Devamını oku...

-Miley Cyrus ve Liam Hemsworth resmen boşandı - Devamını oku...

-Edis, İskenderun Deniz Er Eğitim alayı’nda yapacağı vatani görevi için yola çıktı - Devamını oku...

-Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı programına geri döndü. Acı kaybı ardından konuşan Rahmi Özkan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. -Devamını oku...

-2003-2012 yılları arasında yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, bir takipçisine verdiği küfürlü yanıtla takipçilerini şaşırttı. -Devamını oku...

-Amy Winehouse’un eşyaları Grammy Müzesi’nde sergilenecek. - Devamını oku...

-Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi gişede hayal kırıklığı yarattı - Devamını oku...



