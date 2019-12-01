Haftanın özeti | 25-1 Aralık Kasım 2019





Gündem

-﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda Türkiye ile Katar arasında iki ülke ilişkilerini güçlendirecek 7 anlaşma imzalandı. -Devamını oku...

-Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan için 5 kuruş, Talat Atilla için ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. İnce, Turan ve Atilla için ayrıca suç duyurusunda bulundu. -Devamını oku…

-Şule Çet’in ölmesiyle ilgili davada Çet ailesinin avukatlarından Umut Yıldırım, sanık Çağatay Aksu’nun diğer sanık Berk Akand’a gönderdiği ve saklanan mektuplar hakkında bir açıklama yaptı. -Devamını oku…

-Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nden nafaka konusunda emsal bir karar çıktı. Yüksek mahkeme, çalışan kadının kendi isteği dahilinde iş yerinden ayrılması durumunda nafaka verilemeyeceğine hükmetti. -Devamını oku…

-Yargıtay emsal bir karar imza atarak üst düzey yönetici konumunda çalışan işçilere fazla mesai ödenmeyeceğine hükmetti. - Devamını oku...

-Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın avukatı 10 yıldır Fransa’da yaşayan Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı. -Devamını oku...

-Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi, Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti. Avukatlar kararı Danıştay'da temyiz edeceklerini belirtti.-Devamını oku...

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili yaptığı açıklamada "Nerede olduğunu biliyoruz" dedi. Devamını oku...

-Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Bugünden itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiğini takmayanlara 625 TL para cezası kesilecek. Devamını oku...





Dünya

-Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. - Devamını oku...

-ABD’li üç arkadaş, işlemedikleri bir cinayet yüzünden ceza evinde geçirdikleri 36 yılın ardından özgürlüklerine kavuştu. Devamını oku...

-Irak'ta hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler 2 aydır eylemlerine devam ederken Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını sunacağını açıkladı. -Devamını oku...

-Şarkıcı Goo Hara'nın ölümünün ardından K-Pop'un karanlık yüzü ortaya çıktı. İşte devlet projesi olan K-Pop sanatçılarının hikayesi. Devamını oku...

-ABD'nin Wisconsin eyaletinde nadir görülen bir kromozom bozukluğu nedeniyle oğlu sadece 3 saat yaşayan bir anne, 63 gün boyunca biriktirdiği sütünü bağışladı. Devamını oku...

-Cinsel saldırıda bulunmaktan üç ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılan ABD'li oyuncu ve komedyen Bill Cosby, hapishanede yaptığı röportajda 'Pişman olduğumu duymayacaklar' dedi. Devamını oku...

-Arjantin'in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde bir kadının, anneleri ölen bir kedinin yavruları sanarak evde beslemeye başladığı hayvanlar puma çıktı. Devamını oku...

Hollanda’da ölümüne günler kalan 19 yaşındaki gencin son arzusu Alp Dağları’nı görmekti. Avrupa çapında hastaların son isteklerini yerine getiren bir şirket devreye girdi. Devamını oku…﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Beyaz Saray’da hindi affetme töreni yapıldı. Başkan Donald Trump Şükran Günü’nde ABD’de uzun süredir yerine getirilen gelenek gereği iki hindiyi Beyaz Saray’da yapılan törenle affetti. Devamını oku…

-PlayStation 5 ilk kez görüntülendi. - Devamını oku...





Spor

-2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri Bükreş'te çekilen kurayla belli oldu. - Devamını oku...

-Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Sivasspor sonrası taraftarla tartışan Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...

-Başakşehir'de Ekrem Dağ ve Pierre Webo'yla yardımcı antrenör olarak sözleşme imzalandı. - Devamını oku...

-Kasımpaşa'da Kemal Özdeş'le yollar ayrıldı.- Devamını oku...

-Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in itirazı sonucu UEFA, hakem Halis Özkahya'yı Dudelange-APOEL maçından aldı. - Devamını oku...

-Down sendromlu sporcu Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı. - Devamını oku...

-Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. - Devamını oku...

-A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki grubu belli oldu. - Devamını oku...

-Galatasaray'da Emre Akbaba 7 ay sonra takımla beraber çalıştı. - Devamını oku...

-Beşiktaş, 81 yaşındaki meşhur scout Sjaak Swart ve ekibi ile anlaştı. - Devamını oku...

-James Harden, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 158-111 yendiği maçta sadece 3 çeyrek oynadı ve 60 sayı attı. 4. çeyrekte ise oyuna girmedi. - Devamını oku...

-Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande, Çin Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti. - Devamını oku...









Kültür-Sanat

-Usta oyuncu Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Devamını oku...

-Netflix, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı heyecanla beklenen Atiye’nin ilk görüntülerini ve teaser fragmanı yayınladı. -Devamını oku...

-"Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya..." repliğiyle akıllarda yer edinen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Erdal Tosun'un vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Devamını oku...





Magazin

-Milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup iki arkadaşı, gittikleri gece kulübünde bir polisi feci şekilde darbetti. Adem Kılıççı ve arkadaşları hakkında 3’er yıl hapis istendi. Devamını oku...

-Bir televizyon programına konuk olmak için İspanya’nın başkenti Madrid’e gelen oyuncu Can Yaman’ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. - Devamını oku...

-Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, tüm arkadaşlarını Instagram'dan sildi. - Devamını oku...

-Yeliz Yeşilmen otobanda benzini bitince yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlattı. - Devamını oku...

-'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle ünlenen ve şu anda hamile olan Damla Ersubaşı, iddialara göre eşi Mustafa Can Keser tarafından aldatıldı. - Devamını oku...

-Rengarenk çocuksu stiliyle her geçen gün biraz daha şaşırtan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, saçlarını pembeye boyattı. Devamını oku...

-Instagram hesabından eşi Gökhan Çıra'nın operasyon geçirdiğini duyuran Selin Ciğerci, hasta yatağında yatan eşinin ayak parmaklarını tek tek öptü. Devamını oku...

-Evililiğe giden ilişkisi sürpriz bir şekilde biten Yağmur Tanrısevsin'in, eski aşkı Oğuzhan Koç'u unutmak için hafızasını sildireceği iddia edildi. -Devamını oku...

-Son dönemin popüler pop yıldızı Edis, büyük bir değişim rüzgarına kapılmış gidiyor. Edis 2014 yılında başlayan Pop müzik kariyerine An’a Veda konseriyle nokta koyup ‘rap’ müziğe geçiş yapıyor! -Devamını oku...

-MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan'ın evi sosyal medyada olay oldu. -Devamını oku...

-Rapçi Ben Fero; şarkıları ve kliplerinde gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı. -Devamını oku...

-Dudak içi dövmesi trendi hızla yayılıyor. Kendal Jenner ve Neslihan Atagül'ün ardından Danla Bilic de dudak içi dövmesi yaptırdı. Devamını oku...

-Uzun süre oğlunun yüzünü göstermeyen Berfu Yenenler, geçtiğimiz hafta kural bozdu ve Kuzey'in ilk fotoğrafını "aile olmak" notuyla Instagram'da paylaştı. Devamını oku...