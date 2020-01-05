Haftanın özeti | 30 Aralık 2019-5 Ocak 2020

Gündem

Libya Tezkeresi Meclis'te kabul edildi. - Devamını oku...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "rüşvet istedi" iddiasını ortaya atan Sinan Aygün CHP'den istifa etti. Devamını oku...

İstanbul'da etkisini arttıran fırtına ile ilgili turuncu alarm verildi. Beylikdüzü'nde bir ilkokulun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Ümraniye, Çatalca ve Şişli'de ise fırtınadan ağaç devrildi. Devamını oku...

İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nde trans birey Niler Albayrak şoför olarak işe alındı. Albayrak, “Transların seks işçiliğine mahkûm edilemeyeceğini göstermiş oldum” dedi. Devamını oku...

Tanıtımı yapılan Türkiye'nin yerli otomobili için arka arkaya gelen ön sipariş talepleri sonrası Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu önemli bir açıklamada bulundu. Devamını oku...

Aylardır maaş alamayan öğretmen ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’nın oldu. Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni bir döneme girileceği açıklandı. Artık terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılmayacak.-Devamını oku…

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu '2019 Yılı Kadın Cinayeti Raporu'nu paylaştı.-Devamını oku…

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, çeyrek bilete çıktı. 4 kişinin kazandığı büyük ikramiyede biletlerinden biri Bursa İnegöl'de bulunan bir AVM'den satıldığı öğrenildi.

İstanbul'da hafta içi günlerde 8'li vagon ile hizmet veren M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu kullanıcı talepleri doğrultusunda cumartesi günleri de 8'li vagon ile hizmet vermeye başlayacak. Devamını oku...

2019 yılı Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 0,74 artış gösterdi. -Devamını oku…

Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda 1312 yılına ait üzerinde "Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme" yazısı bulunan bir hançer ele geçirildi.-Devamını oku…

İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı 2019 yılında zamanında kalkış oranı ile kendi kategorisinde dünya birincisi oldu. -Devamın oku…





Dünya

Geçtiğimiz yıl başlattığı 'Gelecek için Cuma' eylemleriyle, iklim krizi eylemlerinin fitilini ateşleyen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in babası ilk kez konuştu. Baba Svante Thunberg, bu eylemlerin başta 'kötü bir fikir' olduğuna inandığını söyledi. Devamını oku...

Eylül ayından bu yana yangınlar ile boğuşan Avustralya'da can kaybı 23'e çıktı. Artan yangınlar hayatı olumsuz yönde etkilediği için kıtada hükümet üç bin askeri daha sahaya sürüyor, artan hava sıcaklıkları nedeniyle önümüzdeki 24 saat çok riskli. Devamını oku...

İspanya'da alınan son karar ile Madrid ve Barselona'da hava kirliliğini önlemek için çevre kartı olmayan eski araçların kent merkezine girişi yasaklandı. Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.-Devamını oku…

Japonya'da yerin 30 kilometre altında 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. -Devamını oku…

İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından intikam sözleri paylaştı. -Devamını oku…

"İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz ama saldırgan davranışlarından vazgeçmeliler" diyen Trump, "ABD ordusu, Süleymani'yi benim talimatımla öldürdü" ifadelerini kullandı. -Devamını oku…

İran'da, Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze törenine katılan yüz binlerce kişi "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı. Devamını oku...









Spor

-Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı - Devamını oku...

-Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Puan durumu ve son haftanın sonuçları şöyle - Devamını oku...

-Trabzonspor, Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Badou, bordo mavili formayı giydi. - Devamını oku...

-Lille'de forma giyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evi soyuldu. Milli oyuncunun değerli eşyaları ve arabası çalındı. - Devamını oku...

-NBA'de 2014 yılına kadar 30 sene boyunca başkanlık yapan David Stern, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. - Devamını oku...

-İkinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'da kampa girecek olan Beşiktaş'ta iki genç oyuncu Orkan Çınar ve Muhayer Oktay kampa götürülmedi. - Devamını oku...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçlarının programı belli oldu. -Devamını oku…

-Malmö taraftarı, daha önce birkaç kez saldırıda bulunduğu Ibrahimovic heykelini bu kez tamamen yıktı. - Devamını oku...

- Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı devre arası kamp kadrosuna almadı. - Devamını oku...

-Galatasaray, ikinci defa kiraladığı Henry Onyekuru'nun transfer detaylarını KAP'a bildirdi. Onyekuru sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek. - Devamını oku...





Magazin

Instagram hesabında yaklaşık bin fotoğrafı olan Eliz Sakuçoğlu, dün gece bütün fotoğraflarını sildi. Sakuçoğlu’nun takipçileri sabah uyandıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. -Devamını oku...

Şarkıcı Deniz Seki konser verdiği sahnede büyük bir şok yaşadı. Sahne ve aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyen Deniz Seki, sahneden düştü. -Devamını oku...

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Selin Ciğerci'yi Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Akalın'ın bu hamlesi "Dostluk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. -Devamını oku...

İki hafta sonra nikah masasına oturacak olan Sıla ve Hazer Amani'nin evlilik nedeninin bebek olduğu ortaya çıktı. Devamını oku...

29 Nisan 2016 tarihinde nikah masasına oturan Tarkan-Pınar Tevetoğlu çifti, 2018’de kızları Liya’yı kucağına almıştı. İkinci kez annelik heyecanı yaşamaya hazırlanan Pınar Tevetoğlu'nun oğlu olacak. Devamını oku...

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından olan Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurdu. Devamını oku...

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda askerlik yapan Edis’e haciz geldi. Devamını oku...

Uzun zamandır kameralardan uzak duran 47 yaşındaki Hollywood yıldızı Cameron Diaz, müzisyen eşi Benji Madden ile yeni doğan bebeklerinin müjdesini verdi. Devamını oku...

-Hadise, George Clooney ve Madonna gibi dünya yıldızlarının oturduğu Como Gölü’nden ev almak için 20 milyon TL’yi gözden çıkardı. Devamını oku...



