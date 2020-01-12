Haftanın özeti | 6-12 Ocak 2020

Gündem

Marmara Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. -Devamını oku...

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada kararını verdi. Devamını oku...

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı artarak 2 lira oldu. Devamını oku...

İstanbul'da 2 gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmurun kente verdiği zarar ortay çıktı. Fırtına boyunca İstanbul'da 108 çatı uçtu, 128 ağaç devrildi, 3 istinat duvarı çöktü. Devamını oku...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik , 12 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi proje TürkAkım'da İstanbul'da vanaları bugün açıldı. TürkAkım doğal gaz boru hattı, Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek. Devamını oku...

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını bügünden itibaren yüzde 0.79'a indirdi. Devamını oku...

Erdoğan, Berfin davasındaki karara sert tepki göstererek "Geçenlerde bir namussuz bir alçak, kızımızın yüzüne kezzap atıyor. Mahkeme 13 yıl ceza veriyor. Kendi kızının başına gelmiş olsa, kanunlara mı bakacaksın. Bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınızın sesine kulak verin." dedi. Devamını oku...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarafından işsizlik rakamları açıklandı. Devamını oku...

Boşanmaların sonrasında 'erkek mağduriyeti'ne çözüm olması beklenen 'süresiz nafaka' tartışmaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yaptığı "Süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil" açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Devamını oku...

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır." dedi. Devamını oku...





Dünya

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin düzenlediği operasyon sonucu Irak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı. Devamını oku...

ABD'li UBER ve Güney Koreli Hyundai yeni bir proje için iş birliği yaptı. İkili arasında yapılacak iş birliği ile hava taşımacılığı ağı kapsamında uçan taksi üretilecek. Devamını oku...

ABD'nin son yıllarda öne çıkan rapçilerinden Cardi B, Trump'ın İran politikalarına olan tepkisini belirterek Nijerya vatandaşlığı almak için harekete geçtiğini açıkladı. - Devamını oku...

İngiltere Prensi Charles, önceden planlanan tarihi İsrail-Filistin gezisini İran'ın bölgedeki Amerikan üslerini saldırıyla tehdit ettiği bir döneme denk gelmesine rağmen iptal etmedi. - Devamını oku...

Avustralya'da 10 bin deve helikopterlerden vurularak öldürülecek - Devamını oku...

Avustralya'da, orman yangınları nedeniyle 480 milyondan fazla hayvan öldü. Koalalar ise kaçacak kadar hızlı olmadıkları için büyük çoğunluğu hayatını kaybetti. Devamını oku...

Uzun zamandır beklenen oldu, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildi. Peki bu ne anlama geliyor? Devamını oku...

Xiaomi, kendi arayüzü MIUI 11’e deprem uyarı sistemi entegre etti. - Devamını oku...

-Teknoloji devi Tesla’nın CEO’su ABD’li milyarder Elon Musk baba oluyor. - Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump, bir seçim mitinginde yaptığı konuşmasında 2019 Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin değil kendisinin hak ettiğini öne sürdü. -Devamını oku...

Twitter, "hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiği" gerekçesiyle Ali Hamaney'in hesabını geçici olarak askıya aldı. -Devamını oku...

Washington'ın Irak hükümetini, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararını hayata geçirmesi halinde, Fed'deki Irak Merkez Bankası hesabına erişimini kaybedeceğine dair uyardığı belirtildi. Devamını oku...





Spor

-Marcelo Saracchi, Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme detayları KAP'a bildirildi. - Devamını oku...

-Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Arda, Barcelona'ya dönüyor. - Devamını oku...

-Lukas Podolski, Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddiasını çayla yalanladı. - Devamını oku...

-Göztepe, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'i kadro dışı bıraktı - Devamını oku...

-Malaga'nın 43 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Victor Sanchez del Amo, internet ortamına düşen uygunsuz videosu nedeniyle görevden alındı. - Devamını oku...

-Jesse Sekidika Galatasaray formasını giydi - Devamını oku...

-Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Jacques Comolli, yapılan transferlerden çıkar elde ettiğine dair haberlerden yıldı ve Twitter hesabı açtı. - Devamını oku...

-Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu, çatısındaki çelik aksamlarda tespit edilen sorunlar nedeniyle geçici bir süre kullanıma kapatıldı. - Devamını oku...

-7 Türk kadın hakem tabuları yıkıp Süper Lig'de maç yönetmek için somut adım attı. MHK, konuya sıcak bakıyor. - Devamını oku...

-Crystal Palace, Cenk Tosun'u Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladı. - Devamını oku...

-Fenerbahçe başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'nin Twitter hesabı açarak hakkındaki iddiaları yalanmasını yorumladı. Koç, Comolli'yi attığı tweet'ler nedeniyle uyaracağını ve bu durumdan rahatsız olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

-Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.-Devamını oku...

-Galatasaray’ın yeni transferi Henry Onyekuru ölümden döndü, sarı-kırmızılı sağlık heyetinin dikkati Nijeryalı oyuncunun hayatını kurtardı. -Devamını oku...

-Sponsor bulamayan Sakaryaspor, formasına 'kiralık' yazdırdı - Devamını oku...

-Liverpool, 21 maç sonunda 61 puana ulaşarak 'Premier Lig tarihinin en iyi başlangıcı' rekorunu ele geçirdi. - Devamını oku...

-Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2-1 geriye düştüğü maçta Polonya'yı 3-2 yenerek finale çıktı. Türkiye'de Meryem Boz, 36 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. - Devamını oku...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya'daki kampta önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un öne çıkan açıklamalarının - Devamını oku...





Magazin

Aleyna Tilki, İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı. Polis merkezine götürülen Tilki, ifadesi alındıktan sonra havalimanından ayrıldı. Devamını oku...

Eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 kilo verdiği öğrenilen Adele'in son görüntüsüyle daha da zayıfladığı fark edildi. Spor eğitmeni Camila Goodis, Adele'in kilo verme sırrını açıkladı. Devamını oku...

Emel Yıldırım ve İbrahim Tatlıses 25 yıl sonra barıştı. Devamını oku...

Bir dönemin ünlü mankeni Eylem Şenkal, bir hastanede spor psikoloğu olarak göreve başladı. Devamını oku...

Mesaj attığı kişiler tarafından ifşa edilen Rafet El Roman, “Ben de sizi ifşa edeyim de görün” diyerek mesajlaştığı 6 genç kızın isimlerini ve mesajlarını ifşa etti. Devamını oku...



