Haftanın özeti | 9-15 Aralık 2019

Gündem

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kurma hazırlıklarında olan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısında partisini ismini "Gelecek Partisi" olarak duyurdu. Logosunda yeşil renkli çınar yaprağı olan partinin kurucular kurulunda dikkat çeken isimler var. Devamını oku...

-Ankara'da, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın kantinden aldığı şırınga çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük Mert, gözyaşları arasında toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Mert'in ölümüyle ilgili olarak okul yöneticilerinin açığa alındığını açıkladı. Devamını oku...

-Jeoloji Profesörü Celal Şengör, bir öğrencinin kendisine yönelttiği "Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" şeklindeki soruya, "Türkler kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil olan Türkler, Müslüman Türklerdir" şeklinde yanıt verdi. -Devamını oku...

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez veto hakkını kullandı. İmamoğlu, İBB Meclisi’nin ekim ve kasım aylarında aldığı 3 kararı, yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade etti.-Devamını oku...

-Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı.-Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçları ile ilgili olarak, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" dedi. Devamını oku...

-Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmelerinde ikinci kez toplandı. Devamını oku...

-İstanbul'da köy hayatı devam eden ancak mahalle statüsünde olan yerleşim merkezlerinde, su fiyatlarının metreküpü 1 liradan 4 liraya yükseldi. köy halkı, su fiyatlarına yüzde 400 zam gelmesine tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise olayla ilgili, "Lütfen bunu TBMM’de gündeme getirelim" ifadelerini kullandı. Devamını oku...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul bir cinayet projesidir" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sen otur işine bak" dedi. Devamını oku...

-Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi. Devamını oku...

-Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, yol kenarında başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldığı tespit edildi. Devamını oku...





Dünya

-Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. - Devamını oku...

-Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Norveç’in başkenti Oslo’da Nobel Barış Ödülü’nü aldı. Devamını oku...

-Prestijli Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi olarak seçti. Greta Thunberg Ağustos 2018’de okulu kırıp İsveç Parlamentosu önünde iklim için harekete geçilmesi talebiyle kamp kurmuştu. - Devamını oku...

-İngiltere'de yapılan genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'un başında olduğu Muhafazakar Parti seçimi kazandı. Muhalefetteki İşçi Partisinin ise büyük oy kaybettiği açıklandı. Devamını oku...

-Filipinler'in Davao kenti yakınlarında 6.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 53 kilometre altında meydana geldi. Devamını ok

-Akademi Ödülleri'nin habercisi olarak nitelendirilen 77. Altın Küre'de yarışacak olan yapımlar açıklandı. -Devamını oku...

-All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen 21 yaşındaki rapçi Juice WRLD hayatını kaybetti. -Devamını oku...





Spor

Galatasaray'da Steven Nzonzi süresiz kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...

-Göztepe yeni evi Gürsel Aksel Stadyumu için tanıtım animasyonu yayınladı. - Devamını oku...

-Kayserispor'da kaptanlar Umut Bulut ve Şamil Çinaz kadro dışı bırakıldı. - Devamını oku...

-Mike Tyson, bir YouTube kanalına verdiği röportajda "Muhammed Ali ve ben en iyi dönemlerimizde karşılaşsak onu yenemezdim" itirafında bulundu. - Devamını oku...

-Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, 2000 yılından sonra doğan en değerli 10 oyuncu arasına girdi. Ozan'ın piyasa değeri 30 milyon euro. - Devamını oku...

-Şampiyonlar Ligi sadece 5 büyük ligin takımlarıyla devam edecek. İkinci turda sadece Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga'dan 16 takım olacak. - Devamını oku...

-İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda şampiyonluğu Türk halterci Hakan Şükrü Kurnaz kazandı. Kurnaz, dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. - Devamını oku...

-UEFA, Türkiye'ye açtığı 'asker selamı' soruşturmasını tamamladı. Türkiye'ye herhangi bir ceza verilmedi. - Devamını oku...

-Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Devamını oku...

-Gaziantep FK-Kayserispor maçında çocuklar, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. - Devamını oku...





Magazin

-Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi Healthyish'te, işlerinin yolunda gitmediği; hatta işletmeye haciz geldiği iddia edilmişti. Şeyma Subaşı, iddiaları yalanlasa da kafe dün kepenk kapattı. -Devamını oku...

-Berk Suyabatmaz’la eylül ayında boşanan Burcu Esmersoy’la ilgili şok iddia ortaya atıldı. Esmersoy, yabancı bir güzelin fotoğraflarıyla sahte hesap açtı, Berk’e yazdı. Samimi konuşmalar yapınca da boşandı. -Devamını oku...

-Ünlü yıldız Kendall Jenner ile Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Dicaprio'nun yeni birlikteliğe yelken açtıkları ikilinin Fas ve Miami'de görüldükleri iddia edildi. -Devamını oku...

-Brad Pitt, 90'lar dönemini ot içerek ve saklanarak geçirdiğini açıkladı. Devamını oku...

-Bestemsu Özdemir önceki akşam bir partiye katıldı. Partide giydiği fileli çorabı ise başına bela oldu. Devamını oku...

-Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, bir Türk takipçisinin "Cinsel organın kaç cm?" sorusuna kahkaha atan emojiyle cevap verdi. Devamını oku...

-Zeynep Farah Abdullah, ünlü oyuncu Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açtı. Devamını oku...

-Şarkıcı Tan, bir kadının yollardır onu izlediğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...

-Fahriye Evcen 9 aylık oğlu Karan'ın yüzünü ilk defa gösterdi. Devamını oku...

-YouTube hesabı açarak çarpıcı açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, "1 koca 3 çocuk istiyorum" dedi. Devamını oku...