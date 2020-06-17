Haftanin'deki terör hedeflerinin yerle bir edildiği anlar kamerada
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu ile Haftanin'deki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı o anları paylaştı.
17 Haziran 2020, Çarşamba 15:24 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1273212701595107329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1273212701595107329&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnnturk.com%2Fturkiye%2Fson-dakika-haftanindeki-teror-hedefleri-yerle-bir-edildi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."
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