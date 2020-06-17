Türkiye Haftanin'deki terör hedeflerinin yerle bir edildiği anlar kamerada

Haftanin'deki terör hedeflerinin yerle bir edildiği anlar kamerada

Türkiye

Haftanin'deki terör hedeflerinin yerle bir edildiği anlar kamerada

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu ile Haftanin'deki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı o anları paylaştı.

17 Haziran 2020, Çarşamba 15:24 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."


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