Haftaya arınmayla başlayalım

Öyle özel, öyle tükenmezsin

Su gibi güzel

Su gibi vazgeçilmezsin

Kazım UZUN (Su gibi şiirinden)

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, geçen haftalara göre biraz daha sakin geçecek bir haftaya giriyoruz. Haftanın ilk günü Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle su enerjisini daha fazla hissetmeye başlayacağız. Venüs de haftanın son gününe kadar Yengeç burcunda olacak. Jüpiter ve Neptün Balık burcunda seyrediyorlar. Özellikle haftanın ikinci günü öğleden sonraya kadar Ay da Akrep burcunda olacağından su enerjisi daha yoğun hissedilecek.

Su elementi bedenin tüm vücut sıvılarını ve salgılarını temsil eder. Koruma ve arıtma ve bazen de tutma işlevlerini üstlenir. Nemli ve koruyucu iç zarlarımız, özellikle uzun süreli hafıza, hem bedensel hem psikolojik arınma su elementiyle ilişkilidir. Duyarlı ve kolay etkilenen bir element olduğundan haftanın ilk iki günü duygusal etkilere açık olabiliriz. Su elementi arttığında vücudumuzdaki nem miktarı da, dolayısıyla vücut ağırlığı da artar. Hafta başında, haftanın ikinci günü öğleden sonraya kadar hafıza gerektiren konularda başarılı olabiliriz. Hem bedensel, hem duygusal arınma şansımız yüksek. Taze meyve suları, su, doğal beslenme, lifli-yeşillik içeren gıdalar zehirleri atmamıza yardım edecek. Ağır yemeklerden, aşırı tuz kullanımından, içinde ne olduğunu bilmediğimiz karışık gıdalardan, kafein benzeri uyarıcı içeceklerden kaçınırsak kendimizi daha yenilenmiş ve arınmış hissedebiliriz, vücutta su tutulması riskini da azaltmış oluruz. Uykuya ve dinlenmeye de yeterli zaman ayırabilirsek yenilenme çok daha hızlı olacaktır.

Oğlak dolunayında iyimser etkiler var

Hafta ortasında Oğlak burcunun 3. derecesinde dolunay gerçekleşecek. Hemen bir gün önce Yengeç'te seyreden Güneş, Balık'ta geri giden Jüpiter ile uyumlu açı yapacağından kendimizi bedenen de, ruhen de çok iyi, çok olumlu hissedebiliriz. Jüpiter Balık burcunun klasik yöneticisidir. Geri gittiği halde bu burçta asaletli olduğundan iyicil etkilerini rahatça hissedebileceğiz. Güneş'in hayatiyeti arttıran, vücut direncini güçlendiren, hücre düzeyinde sağlığı arttıran etkisi Jüpiter ile uyumlu açısıyla desteklenecek. Bu etki dolunayda da, hafta sonuna kadar da devam edecek.

Dolunay haritasında yıldız ve asteroit etkileri

Dolunayda Ay asteroit Cupido ile kavuşumda, Apollon ile de uyumlu açısı var. Aileyle ilişkili olayları, aile bireylerini ve aile içi dinamikleri ifade eden Cupido evimizi de gösterebilir. Bu dolunayda ailemizle ya da ev işleriyle daha fazla ilgilenmek durumunda kalabiliriz. Sanatçılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Tıbbi astroloji açısından Cupido aile bireyleriyle ilgili sorunları ya da hastalıkları, doğumla ilgili olayları ifade edebilir. Bu ara yakınlarımızı biraz daha sık aramamızda fayda var. Apollon birçok şeye dağılmakla, zaman, enerji ve yetenekleri yönetmede zorluklarla ilişkilendirilir. Bu dönemde fazla dağılmamaya çalışalım. Hayatımızdaki konuları önem sırasına göre dizip, en önemli konulara yoğunlaşmaya çalışalım. Önümüze birçok fırsat da çıkabilir ama "her seçim bir vaz geçiştir" aslında. Tıbbi astroloji gözüyle bakarsak Apollon tedaviye cevap vermeyen, tedaviye rağmen ilerleme ya da komplikasyon gelişen durumları gösterebilir.

Dolunay yıldızları idealler sayesinde artan içsel enerjiyi gösteriyor. İnsanlara hizmet götürmeye çalışmakla ilişkili bu yıldızlar Louis Pasteur, Florence Nightingale, ünlü kalp cerrahı Dr Michael DeBakey gibi sağlık alanında başı çekmiş kişilerin haritalarında da etkili. Her madalyonun iki yüzü olduğu gibi bu yıldızlar da enerji, kararlılık, azim vaat etmek yanında bazı hastalıklar konusunda dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Zehirlenmeler, akciğer hastalıkları, görme ve duyma sorunları, salgın hastalık durumları önümüze gelebilir. Ay Cupido ile birleştiği için aile bireylerinde ya da yakınlarımızda bu tür sorunlara karşı tetikte olmakta fayda var. Ayak ve bacak yaralanmalarına, kazalara karşı da elimizden geldiği kadar önlem almaya çalışalım. Her zaman kolaylıkla atladığımız yerlerden atlamayalım bu hafta, tedbiri elden bırakmayalım.

Haftanın son günü Venüs Aslan burcuna geçiyor

Tıbbi astrolojide iyicil görülen Venüs Aslan burcu bölgeleri olarak kabul ettiğimiz göğüs ve sırt bölgesindeki sorunların daha kolay iyileşebileceğine işaret ediyor. Sırt omurları, bölgedeki kaslar, kalbimiz ile ilgili tedaviler bu dönemde çok daha çabuk ve başarıyla sonuçlanabilir. Aslan burcu yaratıcılıkla da ilişkili görülür. İçimizdeki sanatçıyı, içimizdeki cömert sevgiyi ortaya çıkarma zamanı da diyebiliriz bu döneme. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle!