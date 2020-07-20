Haftaya düşüşle başlamayan gram altın 399 lira! İşte altın fiyatları

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 399,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 399 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını da 2.687 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.810,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip corona virüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

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