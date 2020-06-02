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Gebeliğin kaç aylık olduğunu hesaplayın!

Gebelik haftasının hesaplamasında anne adayının son adet tarihinin ilk günü temel alınır ve bu doğrultuda gebelik haftası hesaplanır. Uzmanlar tarafından gebelik takibi haftalık olarak yapılır. Bu nedenle hamile bir anne adayına hiçbir doktor kaç aylık hamilesiniz diye soru sormaz. Bununla beraber halk arasında 9 aylık hamilelik teriminin çok sık kullanılması sebebiyle, anne adayları gebeliklerinin kaç aylık olduğunu merak ederler.

Kaç aylık hamile olunduğu nasıl hesaplanır?

Anne adaylarının bu meraklarını gidermek için hazırladığımız yazıda, kaç aylık hamile olduğunuzu öğrenebileceksiniz. Ancak öğrenmek için gebelik haftanızı biliyor olmalısınız. Bunu bilmiyorsanız, son adet tarihinizin ilk gününüzü girerek gebelik haftası hesaplama aracımızdan faydalanabilirsiniz. Hamilelik haftanızı biliyorsanız, aşağıdaki tablo yer alan gebelik haftanıza denk gelen ay, sizin kaç aylık hamile olduğunuz hakkında bilgi verecektir.



