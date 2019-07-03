Hafter güçleri, göçmen merkezini vurdu! Ölüler ve yaralılar var

Hafter güçleri, göçmen merkezini vurdu! Ölüler ve yaralılar var Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişi yaşamını yitirdi