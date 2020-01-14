Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için toplanıyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar darbeci Hafter'e bağlı grupların saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplandığını duyurdu. Libya hükümetine bağlı askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in, ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan başkent Moskova'dan ayrıldığını bildirmişti.

Taraflar zirvede uzlaşmıştı

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen ateşkesi kalıcı hale getirmek üzere Moskova'da toplanan zirvede, taraflar dün akşam bir ateşkes metninde uzlaşmıştı.

Sarrac anlaşmaya imza koydu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez el Sarrac, anlaşmaya imza koydu.

Hafter imza atmadı

Ancak masanın diğer tarafındaki isyancı general Hafter, anlaşmayı imzalamak için bu sabaha kadar süre istedi. Rusya, bu sabah Hafter'in imza atmadan Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.

Erdoğan'dan tepki

Erdoğan, "Biz söylediğimiz sözün arkasında durduk. Ama ne yazık ki darbeci Hafter, aynen darbeciliğinde olduğu gibi, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Trablus Hükümeti son derece yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce bekledi sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı." demişti.

Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında dün Moskova'da görüşmeler gerçekleştirilmişti. Türk heyeti, Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile anlaşma metnini oluşturmuştu.

Rus heyeti ise Hafter ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’i ikna etmeye çalışmıştı. Ancak Hafter, uzun uğraşlar neticesinde oluşturulan anlaşma metnini imzalamamış ve sabaha kadar süre istemişti.











