Dünya Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu

Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu

Dünya

Hafter’in gizlemeye çalıştığı bir toplu mezar daha bulundu

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Hafter'den kurtardığı Terhune kentinde, kimliği belirsiz 9 sivile ait ceset bulundu.

29 Haziran 2020, Pazartesi 13:06 Son Güncelleme:
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Libya ordusuna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlediği Terhuna’da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 9 sivilin cesedine daha ulaştığını bildirdi.

Terhune’deki bu toplu mezarların, Hafter milislerinin saklamaya çalıştıkları toplu mezarlardan biri olduğu ifade edildi.

Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune illerinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

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