Hagi mi, Alex mi özel programı bugün 14:00'te D-Smart'ta
Süper Lig’e damga vuran Galatasaray ve Fenerbahçe tarihine geçen iki önemli yıldızın değerlendirmesi bugün 14.00’te canlı yayınla D-Smart’ta olacak.
10 Mart 2021, Çarşamba 11:01 Son Güncelleme:
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Aykut Aydın’ın sunacağı programda Hagi ve Alex’in tarihe geçen unutulmaz golleriyle nostalji yaşarken, önemli spor adamlarının görüşleri ve bağlantılarıyla keyifli dakikalar yaşayacaksınız.
FIFA’nın anketinde de büyük ilgi gören ve milyonları kendine hayran bırakan iki yıldızın değerlendirileceği HAGI Mİ, ALEX Mİ programı bugün 14.00’te D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta.
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