"Hiçbir oyuncu o günler unutamamıştır"

Hagi, Galatasaray'daki günleri için şunları söyledi: "Galatasaray’da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi. Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye’de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA kupasını kazandık. Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır. Fantastik bir takımdık. A Milli Takım’a 13 oyuncu verdik. 2002 Dünya Kupası’na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13’ünü Galatasaray veriyordu. Yani Galatasaray çok güçlü, çok iyi bir takım haline gelmişti."





Barcelona'nın Hagi için hazırladığı video





Türkiye'de çok iyi ücretler ödeniyor

Falcao’nun beklentileri karşılayıp karşılamadığı sorusuna cevap veren Rumen teknik adam, "Şunu biliyorum ki Galatasaray son dönemde iyi yabancı oyuncular getirdi. Çünkü maaşlar yüksek. Tabii ki de isim olan oyuncular getirebiliyor. Geçmişi çok iyi olan oyuncular getirebiliyor. Falcao, fantastik bir oyuncu, Avrupa’da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Umarım Galatasaray için de çok iyi işler yapar. Türkiye’de ödenen maaşlarla kulüplerin büyük bir çoğunluğu çok iyi oyuncular getirebilir. Çünkü çok iyi ücretler ödeniyor." yorumunu yaptı.





Hagi'nin Barcelona'daki efsane frikik golü





Belki bir gün Türkiye'ye döneriz

Türkiye dönüş sinyali veren Hagi, "Türkiye’de kendimizi çok iyi hissediyorduk. Ailem ile uyum sağlamıştık. Tahmin ediyorum bu iyi futbol oynamama da yansıdı. Yani kendimi iyi hissettiğim için çok iyi oynadım. Dürüst olmak gerekirse oradaki günlerimi özlüyorum. Sonuç olarak Galatasaray’da geçirdiğim dönem fantastik bir dönemdi, orada kendimizi çok iyi hissettik ve belki bir gün geri geliriz." dedi.









Galatasaray bir Avrupa takımı

Hagi, sözlerini "Galatasaray’ı değerlendirmem benim için zor ama biliyorum ki içerde çok iyi durumda. Şampiyonluklar kazandı. Romanya’dan gördüğüm kadarıyla iyi gidiyorlar. Avrupa kısmına gelince, biraz daha çalışmak gerekiyor. Galatasaray bir Avrupa takımı. Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa takımları. Avrupa’da iyi zaferler almak ve güçlü olmak önemli. İçerdedeki maçlar her zaman önemli büyük takımlar arasında. Trabzonspor da dahil." diyerek noktaladı.









AA