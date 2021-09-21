Bieber, "Bence en büyük şeylerden biri, her şeyin ardındaki gerçeği bilmek zorunda olman. Biliyor musun, benim hakkımda, onun hakkında, birlikte bizim hakkımızda dolaşan çok fazla anlatı var" dedi.

'BÜYÜK BİR BALON'

Ünlü model, "Etrafta dolaşan, 'Justin ona iyi davranmıyor ve ona kötü davranıyor' gibi büyük bir balon var ve bu gerçekten çok uzak ve tam tersi" ifadelerini kullandı.

Hailey Baldwin Bieber, sözlerine "Bana son derece saygılı, beni her gün özel hissettiren biriyle birlikte olduğumu söylediğim için gerçekten çok şanslıyım. Çevremizde bizi şahsen tanıyan herkes aynı şeyi söylerdi" diye devam etti. Hailey ayrıca, Justin'in evlilikleri hakkında olumsuz spekülasyonlardan bunaldığını hissettiğinde ona güven verdiğini ve rahatlattığını da söyledi.