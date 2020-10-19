Evlilik yıldönümü hediyesi: Hailey Bieber'ın aşk kokan yeni dövmesi
Geçtiğimiz ay 2. evlilik yıldönümlerini kutlayan Justin Bieber ve Hailey Bieber aşkı yine çıtayı arşa çıkaracak kadar yüksek. Öyle ki, dün sürpriz bir şekilde dövme yaptıran Hailey, yüzük parmağına Justin'in ismini temsil eden bir J harfi ve yanına da parlayan bir kuzey yıldızı yaptırmayı seçti.
19 Ekim 2020, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Justin Bieber'ın baş harfinin yanında yer alan kuzey yıldızı ise eski eski zamanlardan beri "kaybolduğunda yol gösteren yıldız" olarak biliniyor. Zor dönemlerden birlikte geçen çift birbirlerine çok destek olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar.
Hailey'nin ikinci dövmesi ise boynuna yaptırdığı ve Portekizce "güzellik" anlamına gelen Beleza yazısı oldu.
;