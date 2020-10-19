



Justin Bieber'ın baş harfinin yanında yer alan kuzey yıldızı ise eski eski zamanlardan beri "kaybolduğunda yol gösteren yıldız" olarak biliniyor. Zor dönemlerden birlikte geçen çift birbirlerine çok destek olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar.





Hailey'nin ikinci dövmesi ise boynuna yaptırdığı ve Portekizce "güzellik" anlamına gelen Beleza yazısı oldu.