Hainlere bir darbe daha... 9 oldu!

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatlarında iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

25 Haziran 2019, Salı 13:39 Son Güncelleme:
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Hainlere bir darbe daha... 9 oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." ifadeleri yer aldı

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