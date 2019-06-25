Hainlere bir darbe daha... 9 oldu!
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatlarında iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." ifadeleri yer aldı