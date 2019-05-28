Hainlere büyük darbe! Ferman Gabar etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siirt-Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, yapılan, “Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu’’nda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden biri Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edildi." ifadeleri yer aldı. AA