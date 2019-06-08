Hainlere darbe üstüne darbe!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Irak'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.