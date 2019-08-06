Hainlere göz açtırılmıyor! Bir darbe daha

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu. AA



