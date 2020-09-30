Hakan Akay tedbiri elden bırakmıyor
Yakışıklı oyuncu Hakan Akay önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Akay, mağazaları gezerken corona vürise karşı tedbirli olduğunu belirterek üzerindeki kolonya şişesini gösterdi.
30 Eylül 2020, Çarşamba 21:23 Son Güncelleme:
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‘Kara Murat’ reklam film serisi ile kendinden söz ettiren Akay, mağazaları gezerken corona vürise karşı tedbirli olduğunu belirterek üzerindeki kolonya şişesini gösterdi. Ayak üstü gazetecilerle sohbet eden Akay, “ Reklam filmlerim dönüyor. Çok ilgi çekti. Yeni birkaç dizi ile görüşmeler devam ediyor. Geçen aylarda yurtdışından bir internet platformundan teklif vardı ama pandemiden dolayı gidemedik” dedi. Akay daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.
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