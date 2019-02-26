Hakan Altun: Beyaz’la bekarlar turnesine çıkacağız

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Hakan Altun, geçen günlerde baba olan Alişan’ı tebrik etti: “Hem Alişan’ı hem de eşini tebrik ederim. Yakın zamanda ziyarete gideceğim.”

AVRUPA TURNESİ DEĞİL BEKARLAR TURNESİ

Muhabirlerin “Müzmin bekar sanatçılar arasında bir Beyazıt Öztürk bir de siz kaldınız” demesi üzerine şarkıcı, “Vallahi öyle. Yakında biz de Beyaz’la turneye çıkacağız. Avrupa turnesi değil bekarlar turnesi olacak. Beyaz Show ile seyircinin karşısında olacağız” şeklinde konuştu.