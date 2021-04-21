Hakan Altun hastaneye kaldırıldı! 5 gün yoğun bakımda tutulacak

Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Şarkılar Bizi Söyler programının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Programımızın sunucularından Hakan Altun program çekimleri sırasında ani gelişen rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Altun'un sağlık durumu iyidir. Tetkikleri devam eden sanatçı geceyi önlem amaçlı hastaneden geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Sırt ağrısı şikayetiyle gitti

48 yaşındaki Hakan Altun’un, "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenilen sanatçının bilincinin açık olduğu belirtilirken tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.