Magazin Hakan Altun hastaneye kaldırıldı! 5 gün yoğun bakımda tutulacak

Hakan Altun hastaneye kaldırıldı! 5 gün yoğun bakımda tutulacak

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Hakan Altun hastaneye kaldırıldı! 5 gün yoğun bakımda tutulacak

Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programını Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can ile birlikte sunan Hakan Altun çekimler sırasında rahatsızlandı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 21:58 Son Güncelleme:
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Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Şarkılar Bizi Söyler programının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Programımızın sunucularından Hakan Altun program çekimleri sırasında ani gelişen rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Altun'un sağlık durumu iyidir. Tetkikleri devam eden sanatçı geceyi önlem amaçlı hastaneden geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Sırt ağrısı şikayetiyle gitti

48 yaşındaki Hakan Altun’un, "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenilen sanatçının bilincinin açık olduğu belirtilirken tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

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