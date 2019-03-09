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Hakan Altun: Kadınlara el kaldıran adam diye geçinmesin

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahne aldı. Sevenlerinin tıklım tıklım doldurduğu konserde şarkıcı, "Kadınlar dünyanın en önemli varlıklarıdır" dedi

09 Mart 2019, Cumartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Hakan Altun: Kadınlara el kaldıran adam diye geçinmesin

Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum' şarkısıyla hayranlarını selamlayan Hakan Altun, slow şarkılarının yanı sıra hareketli şarkılarına da yer verdi.

'BANA GÖRE HER GÜN KADINLAR GÜNÜ OLMALIDIR'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Altun, "Tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadınlara el kaldıranın erkek adam diye geçinmesi doğru değil. Kadına el kaldıran erkek, annesini, ablasını, kız kardeşini düşünmeyen kişiliktir. Bana göre her gün kadınlar günü olmalıdır. Annelerin, teyzelerin, ablaların ve kardeşlerin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlar dünyanın en önemli varlıklarıdır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık üç saat kaldığı sahnede alkışlar eşliğinde inen Hakan Altun, seyircilerin yoğun isteği üzerine 'Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum' şarkısını tekrardan okudu.


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