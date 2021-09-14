Magazin Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici: 1988’den beri dostuz

Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici: 1988’den beri dostuz

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Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici: 1988’den beri dostuz

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Arabesk Müziğin güçlü yorumcusu Hakan Altun ve ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi ağırladı.

14 Eylül 2021, Salı 15:11 Son Güncelleme:
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Konserin ilk bölümünde sahneye ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici çıktı. Sevenlerinin karşısına “Tanrı İstemezse” şarkısını çalarak çıkan ünlü sanatçı Kuruçeşme kıyılarında klarnetiyle nostalji rüzgarları estirdi. Ünlü sanatçının repartuvarında “İstanbul İstanbul Olalı” şarkısı da vardı. Ünlü sanatçı konseri boyunca hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti sundu. Entstrümantal şarkılarıyla dinleyicilerinin kalbine dokunan Şenlendirici, konserin ilerleyen dakikalarında Kuruçeşme Açıkhava’da 9/8’lik havalarla coşturdu. Ünlü sanatçı “Babuba” ve “Harmandalı” şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşattı.  

KURUÇEŞME’DE ARABESK RÜZGARLARI...

Konserin ilk yarısının sonlarında sahneye Arabesk Müziğin prensi Hakan Altun “Telefon” şarkısıyla çıktı. Konser boyunca en sevilen aşk şarkılarını seslendiren Hakan Altun’un şarkılarına hayranları da eşlik etti. Romantik şarkılarıyla hüzünlendiren Altun, hareketli şarkılarıyla da sevenlerini eğlendirdi. Konserin sonunda Hüsnü Şenlendirici alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde tekrar sahneye çıktı. Müziğin iki dev ismi Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, yaptıkları düetler ile hayranlarına unutulmaz bir konser gecesi yaşattılar. 

Konser öncesi magazin basınına röportaj veren Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici; “Boğazın en güzel yerindeyiz. Misafirlerimize en güzel şarkılarımızı çalacağız, çok heyecanlıyız” sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler. Dostluklarının okul yıllarına dayandığını dile getiren Hüsnü Şenlendirici, “1988’den beri tanışıyoruz. Aynı okuldaydık. Senelerce Hakan-Hüsnü projesi yaptık. Uzun yıllar sonra ilk kez birlikte konser veriyoruz” dedi.

İBRAHİM TATLISES HEYECANI

Hakan Altun, “Hüsnü ile müzik yapmak benim için çok özel... Türkiye’nin gururudur Hüsnü”... sözleriyle ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı. İBRAHİM TATLISES HEYECANI! ‘ÇOK GÜZEL BİR MÜJDE’ İbrahim Tatlıses’in de Kuruçeşme Açıkhava’da konser verecek olmasıyla ilgili olarak ünlü sanatçılar duydukları mutlulukları şu sözleriyle dile getirdiler; “İbrahim Tatlıses’in yıllar sonra Kuruçeşme Açıkhava’da sahne alacağının müjdesini aldık. Bu çok güzel bir müjde. İnanılmaz bir şey. Allah’a şükürler olsun bize bugünleri gösterdi. Televizyon programı başladığında da çok heyecanlanmıştık. Pandemi döneminde İbrahim ağabey ayağa kalktı ve hepimize çok güzel bir yol açtı. İbrahim ağabeyi televizyon programının harici konserde görecek olmak çok mutluluk verici. İbrahim ağabeye buradan saygılarımızı iletiyoruz.”

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