Magazin Hakan Altun'dan 'Gece olunca' paylaşımı

Hakan Altun'dan 'Gece olunca' paylaşımı

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Hakan Altun'dan 'Gece olunca' paylaşımı

Beyin damarlarının birinde tıkanıklık tespit edilince bir süre hastanede tedavi gören, şimdilerde Bodrum'da dinlenme sürecinde olan Hakan Altun, en sevdiği şarkılardan birini paylaştı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 17:45 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz nisan ayında, Sibel Cen ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, Bodrum’da bulunan evinde istirahat ediyor.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Altun, en sevdiği şarkılardan birini paylaştı.

Sözü Günay Cantürk müziğinin ise Ferda Anıl Yarkın’a ait olan ‘Gece Olunca’ isimli şarkıyı seslendirdiği bir videoyu paylaşan Altun, “Hayatımda en çok sevdiğim şarkılardan biri olduğu doğrudur” notunu düştü.

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