Magazin Hakan Altun'dan haber var! Sağlık durumu nasıl?

Hakan Altun'dan haber var! Sağlık durumu nasıl?

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Hakan Altun'dan haber var! Sağlık durumu nasıl?

KANAL D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler”in geçen hafta yapılan çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu şu bilgileri verdi: “Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir.”

27 Nisan 2021, Salı 10:54 Son Güncelleme:
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Şarkılar Bizi Söyler”in geçen hafta yapılan çekimleri öncesi fenalaşan Hakan Altun’un arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Hakan Altun'dan güzel haber geldi. Ünlü şarkıcının doktoru, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir." açıklamasını yaptı.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu. (Hürriyet/ İsmail Bayrak)

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