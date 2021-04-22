“Şarkılar Bizi Söyler” programı çekimleri öncesi rahatsızlanan sevilen sanatçı Hakan Altun’un sağlık durumuyla alakalı yeni bilgi geldi. Sırt ağrısı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan Hakan Altun’un 5 gün boyunca beyin kanaması riskiyle gözetim altında tutulacağı bilgisine ulaşıldı.

HAKAN ALTUN ANNESİYLE KONUŞTU

Hakan Altun, hastanede yapılanan sağlık tetkiklerin ardından kendisini çok merak eden annesi Meral Altun ile telefonda görüntülü bir görüşme yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

HAKAN ALTUN’U DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Hakan Altun’u Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can, kaldırıldığı hastanede yalnız bırakmadı. Hastane çıkışı açıklama yapan Şenlendirici, “Çekim öncesi kendini iyi hissetmediğini belirtti. Seneler önce iki adet ciddi ameliyat oldu. Biz de önlem amaçlı getirdik, bir sorun yok. Doktorlar Hakan Altun’un iyi olduğunu belirtti” dedi.

HAKAN ALTUN 2007 SENESİNDE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Hakan Altun, özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.



