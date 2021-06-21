Geçtiğimiz nisan ayında, Sibel Cen ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sunduğu 'Şarkılar Bizi Söyler' çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun, son durumu hakkında açıklama yaptı. Sahnelere ve Kanal D'de yayınlanan programına ara vermek zorunda kalan 48 yaşındaki sanatçı, Bodrum'da teknede çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

Hakan Altun'un, Instagram paylaşımı şöyle:

"Bodrum’da olduğum doğrudur! Sabahları erken kalktığım doğrudur! 14 kilo aldığım doğrudur!

Yanımdaki güzel refakatçi Diva'nın benim değil, dostum Ediz’in olduğu doğrudur! 'En iyi tekne arkadaşının teknesidir' sözü doğrudur! Her gün denize girdiğim doğrudur!

Eylül ayına kadar konser veremeyeceğim doğrudur! Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm yalandır! 'Hayatımda sadece doğruları söyleyip, başkalarının haklarını da koruyacağıma' dair babama verdiğim sözü yerine getirdiğim doğrudur!

Herkese ama herkese yalansız, riyasız, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel haberler alacağı bir hafta dilerim. Çünkü buna hepimizin ama hepimizin çok ihtiyacı var, her zaman sevgiyle ve saygıyla."

Hakan Altun, 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri öncesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beş gün yoğun bakımda tutulduktan sonra taburcu olmuştu.













2007'DE AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.



