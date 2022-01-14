Futbol Hakan Arslan’ın adalesinde yırtık tespit edildi

Hakan Arslan’ın adalesinde yırtık tespit edildi

Futbol

Hakan Arslan’ın adalesinde yırtık tespit edildi

DG Sivasspor’un futbolcusu Hakan Arslan’ın çekilen MR’ında yırtık tespit edildi.

14 Ocak 2022, Cuma 23:50 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor’da orta saha oyuncusu Hakan Arslan’dan kötü haber geldi.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, takımda sakatlığı bulunan Hakan Arslan’ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Konyaspor ile ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız maçın ardından sol alt adalesinde ağrı şikayetinde bulunan futbolcumuz Hakan Arslan’a yapılan kontrollerde, sol alt adalesinde yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

İHA

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