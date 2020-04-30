Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara bir destek de hayırsever işadamı Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz 'dan geldi. İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde belirlenmiş evlere gıda kolileri özenli şekilde teslim edildi. Yardım kolilerinin kaliteli ürünler seçilerek hazırlandığı belirtildi. İhtiyaç sahipleri yardım kolilerini görünce yüzleri güldü. Kolilerin içinde bulgurundan pirincine, kırmızı etinden beyaz etine kadar her şeyin olduğu bildirildi. Ayrıca, çalışmayan ya da işten çıkarılanlar için ise para yardımı yapıldı.

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