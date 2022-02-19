Hakan Boğatur: 23 yıldır güler yüzle şans dağıtıyorum

Bayinizden en son büyük ikramiye ne zaman çıktı?

Biz bayi olarak Atakum’da güler yüzlü bir şekilde büfe işletmeciliğinin yanı sıra 23 yıldır insanlara şans dağıtmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar küçüklü büyüklü çeşitli ikramiyeler kazandırdık. Yaklaşık 6 yıl önce 80 bin TL’lik ikramiyenin verildiği kupon bizim makinemizden çıktı. Zamanına göre dolar bazında çok iyi paraydı. O günden sonraki en büyük ikramiyeyi de 27 Eylül 2021 günündeki çekilişte kazandırdık. 10 Numara oyunundaki 711 bin TL’lik şanslı kupon bizim makinemize denk geldi. Kim olduğunu bilmiyoruz, ancak kime çıktıysa hayırlı olsun. Güzel yerlerde kullanmasını umuyoruz. Bizler de bayi olarak şans dağıtınca mutlu oluyoruz.

KAZANANLARIN ORTAYA ÇIKMAMASI ÇOK NORMAL

İkramiye kazandırınca bir bayi olarak neler hissettiniz?

İyi bir ikramiye çıkınca kime çıktığı yönünde bir merak oluşuyor bizde. “Acaba arkadaşımıza mı çıktı, komşumuza mı çıktı, hangi müşterimiz olabilir acaba?” diyoruz. Bakıyoruz, hafızamızı zorlamaya çalışıyoruz. “Buraya gelir de bir hatıra fotoğrafı çekinebilir miyiz?’ diye düşünüyoruz. Ancak tabii ki müşterilerimizin mahremiyetine de saygı duyuyoruz. Zaten anayol üzerinde olduğumuz için Ordu’ya, Sinop’a doğru giderken yoldan geçenler de burada oyun oynayabiliyor. Bu süreçte de kendisi ortaya çıkmadı. “Ben büyük bir para sahibi oldum” diye ortaya çıkmamasını anlayışla karşılıyoruz.

BEN DE KAZANMAYI HAYAL EDİYORUM

Peki kendiniz oyun oynar mısınız, yüksek devirli dönemlerde şansınızı dener misiniz?

Bazen bizler de şansımızı deniyoruz. Küçük küçük oynuyoruz. Bize de ikramiye çıksa da evimize katkı sağlarız, çocuğumuzun eğitimini daha iyi yaparız diye düşünüyoruz. Yurtdışında yabancı dil eğitimi aldırırız diyoruz. Benim talih oyunlarındaki genel kazanma amacım eğitime harcamak için oluyor. Bugüne kadar ara ara ufak ikramiyeler kazansam da hayal ettiğim büyük ikramiyeyi henüz çıkmadı.

DENEMEDEN ÇIKMAZ

Oyunseverler şans oyunu oynarken nelere dikkat etsinler? Bayi olarak uyarılarınız nelerdir?

Bu tür oyunları oynamayı sevenlere oyunlara küçük paralarla katılmalarını tavsiye ediyorum. Şanslarını denesinler. Çünkü denemeden çıkmaz. Oltayı atmadan nasıl balık gelmezse burada da oynamadan size bir paranın çıkması mümkün değil. Ancak en önemlisi, kendilerini zora sokacak kadar büyük paralarla oynamasınlar. Herkes kendi bütçesine göre oynamalı. Şansına şans tanıyarak bu işten zevk almayı bilmeli.

"TUŞLARA BEN BASABİLİR MİYİM?" DİYEN MÜŞTERİLERİM BİLE VAR

Şimdiye dek gördüğünüz en ilginç müşteri inanışları, oyun totemleri neler?

Bu tür inanışları olan çok müşterimiz oluyor. Örneğin “Abi tuşlara ben basabilir miyim, abi sağ elinle basar mısın?” diyenler oluyor. Kendi kuponunu verdikten sonra da “Bir de makine oynasın” diyenler var. En çok da oyunun son dakikalarında oynamanın kendine şans getireceğine inananlar oluyor. Çekilişe bir dakika kala hatta saniyeler kala oynarsa tüm hasılatı kendisinin kazanacağına inanıyorlar. Bu tür inanışları olan insanlar her zaman geliyor. Biz de bayi olarak zaman zaman enteresan uğur denemelerini gülümseyerek karşılıyoruz

KADINLAR KAZI KAZAN'A İLGİ GÖSTERİYOR

Oyunlara ilgi son dönem nasıl, yeni oyunların gelmesiyle ilgi arttı mı?

Milli Piyango’ya ilgi, bizim burada biraz daha belli bir yaşın üzerinde olanlar tarafından oluyor. Bu kişiler ayın 9 ve 29’unda gelip mutlaka şansını deniyor. Fakat 20-30 yaş civarı daha çok sayısal oyunlara ilgi gösteriyor. Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi günlük, haftalık oyunları oynuyorlar. Bu kesim Milli Piyango’yu ise mutlaka en azından yılbaşında deniyor. Kazı Kazan kartları ise çekiliş saatini beklemeden kazanma fırsatı sunduğu için her yaştan özellikle de kadın müşterilerimizden ilgi görüyor. Burada bizim Milli Piyango’da yaklaşık 2-3 yıl önce sattığımız bir bilete 500 bin lira ikramiye isabet etmişti. O dönemde bizim Milli Piyango satışlarımız hemen yükselişe geçmişti.