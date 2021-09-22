Hakan Boyav 'Tövbekar' oldu

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, TRT 1 ekranında reyting rekorları kıran ‘Teşkilat’ın 26 Eylül Pazar akşamı başlayacak yeni sezonunda usta oyuncu Hakan Boyav kadroya katılıyor.

Hakan Boyav, ‘Teşkilat’ın ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık nam-ı diğer Tövbekar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. ‘Teşkilat’ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım’ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.

Yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Teşkilat’ ikinci sezon bölümleriyle 26 Eylül Pazar TRT 1’de başlıyor…



