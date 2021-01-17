Futbol Hakan Çalhanoğlu corona virüse yakalandı

Hakan Çalhanoğlu corona virüse yakalandı

Futbol

Hakan Çalhanoğlu corona virüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

17 Ocak 2021, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

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İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.

AA

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