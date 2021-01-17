Hakan Çalhanoğlu corona virüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
17 Ocak 2021, Pazar 18:39 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.
İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.
AA
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