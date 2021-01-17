Hakan Çalhanoğlu corona virüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.

AA



