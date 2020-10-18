Hakan Çalhanoğlu: İnşallah şampiyon Galatasaray olur

Beyaz TV'ye konuşan Hakan Çalhanoğlu Türk Telekom Stadyumu'nda oynamanın ve gol atmanın kendisine heyecan verdiğini itiraf etti. "Bir futbolcu için heyecan her zaman olur. Hem heyecan olur hem de insan kendisini duygusal hisseder. Burada gol attığım ve asist yaptığım için mutluyum. İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum. Herkese selam olsun. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur" dedi.