Futbol Hakan Çalhanoğlu: İnşallah şampiyon Galatasaray olur

Hakan Çalhanoğlu: İnşallah şampiyon Galatasaray olur

Futbol

Hakan Çalhanoğlu: İnşallah şampiyon Galatasaray olur

Milan'da bu sezon kankası Ibrahimovic'le beraber fırtınalar estiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan milli maç sonrası konuştu. Çalhanoğlu, Galatasaray'a da değindi.

18 Ekim 2020, Pazar 13:47 Son Güncelleme:
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Beyaz TV'ye konuşan Hakan Çalhanoğlu Türk Telekom Stadyumu'nda oynamanın ve gol atmanın kendisine heyecan verdiğini itiraf etti. "Bir futbolcu için heyecan her zaman olur. Hem heyecan olur hem de insan kendisini duygusal hisseder. Burada gol attığım ve asist yaptığım için mutluyum. İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum. Herkese selam olsun. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur" dedi.

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