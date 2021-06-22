Futbol Hakan Çalhanoğlu İnter için sağlık kontrolünde

Hakan Çalhanoğlu İnter için sağlık kontrolünde

Futbol

Hakan Çalhanoğlu İnter için sağlık kontrolünde

Milan ile sözleşmesi sona erden Hakan Çalhanoğlu İnter için sağlık kontrolüne girdi.

22 Haziran 2021, Salı 15:18 Son Güncelleme:
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Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu bir başka Milano ekibi İnter ile anlaşmaya vardığını ve salı günü sözleşme imzalayacağını açıklamıştı. 27 yaşındaki milli futbolcu resmi sözleşme öncesi sağlık kontrolünden geçmek için bugün Milano'daki kliniğe gitti. Sağlık kontrolünün ardından Hakan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DHA

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