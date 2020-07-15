Futbol Hakan Çalhanoğlu şov yaptı

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı

Futbol

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol 2 de asistle oynadığı mücadele Milan, sahasında Parma'yı 3-1 yendi.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 23:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında konuk ettiği Parma'yı 3-1 yendi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı mücadelede 1 gol 2 de asistle oynayarak, galibiyetin mimarı oldu. Milan'a 3 puanı getiren golleri 55'te Kessie, 59'da Romagnoli ve 77. dakikada Çalhanoğlu kaydetti. Konuk ekip Parma'nın tek golünü ise 44. dakikada Kurtic kaydetti.

Serie A'daki gol sayısını 6'ya, asist sayısını ise 5'e yükselten Çalhanoğlu, mücadelenin 81. dakikasında yerini Krunic'e bıraktı.

Milan puanını 53'e çıkardı

Bu skorla serisini 7 maça çıkartan Milan puanını 53'e yükseltirken, Parma 40 puanda kaldı.

İSTANBUL (İHA)


İlgili Haberler
Merih Demiral 6 aylık sakatlıktan sonra ilk kez kadrodaMilan, Simon Kjaer'in bonservisini resmen aldı



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şenol Güneş yabancı sayısının azaltılmasından yana olduğunu açıkladı