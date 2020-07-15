Hakan Çalhanoğlu şov yaptı
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol 2 de asistle oynadığı mücadele Milan, sahasında Parma'yı 3-1 yendi.
15 Temmuz 2020, Çarşamba 23:14 Son Güncelleme:
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İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında konuk ettiği Parma'yı 3-1 yendi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 11'de başladığı mücadelede 1 gol 2 de asistle oynayarak, galibiyetin mimarı oldu. Milan'a 3 puanı getiren golleri 55'te Kessie, 59'da Romagnoli ve 77. dakikada Çalhanoğlu kaydetti. Konuk ekip Parma'nın tek golünü ise 44. dakikada Kurtic kaydetti.
Serie A'daki gol sayısını 6'ya, asist sayısını ise 5'e yükselten Çalhanoğlu, mücadelenin 81. dakikasında yerini Krunic'e bıraktı.
Milan puanını 53'e çıkardı
Bu skorla serisini 7 maça çıkartan Milan puanını 53'e yükseltirken, Parma 40 puanda kaldı.
İSTANBUL (İHA)
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