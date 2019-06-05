Adı Galatasaray'la anılan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'dan flaş açıklama. Yıldız isim, bir süredir yerli ve yabancı basında Milan'dan ayrılacağına ilişkin çıkan haberlere bugün Milli takım kampından yanıt verdi. TRT Spor'a konuşan Hakan, iddiaların aksine herhangi bir transfer gerçekleştirmeyeceğini ve gelecek yıl da İtalya Serie A ekiplerinden A.C. Milan'da forma giymeye devam edeceğini belirtti.

SÖZLEŞMESİ 2021'E KADAR

2017 yılında 21,3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Kırmızı Siyahlı ekiple 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(TRT Spor)