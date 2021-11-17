Hakan Çalhanoğlu, Karadağ maçının ardından Stefan Kuntz'un kendisini Inter'deki pozisyonunda oynattığını söyledi. Bu açıklamayla adeta Şenol Güneş'e "Beni yanlış yerde oynattı" göndermesi yapan Hakan, şöyle konuştu:
Futbol Hakan Çalhanoğlu'dan Kuntz'a teşekkür, Şenol Güneş'e gönderme!
"Hocam 'takma' dedi"
Hocamız bizi çok iyi hazırladı. Zor olacağını biliyorduk. Biraz yük vardı üzerimizde, bunu başardık. Hocam "Sakın dışarıdan gelen şeylere kulak asma" dedi. Ben de fazla takmıyorum. Böyle şeyler olabilir. Bizler tecrübeli oyuncularız, tabii ki üzerimize gelecekler. Biz her zaman takıma katkı vermeye çalışıyoruz.
"İstediğim pozisyonda oynatıyor"
Ben hocama teşekkür ediyorum, istediğim pozisyonda oynatıyor beni. Hemen hemen Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arasında oynuyorum. Artık önde gençler halledecek işi. Kerem, Halil ve Abdülkadir çok istekli. Play-off'ta zor maçlar olacak. Gelecek takıma karşı iyi hazırlanacağız. Maçı kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz Dünya Kupası.
Kuntz da Hakan'a destek verdi
Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ise maç sonu Hakan Çalhanoğlu'ya şu sözlerle destek verdi:
Taylan'ı oyuna alabilmeyi isterdim oyun akışı itibarıyla. İyi çalışıyordu. Mert de sarı kart cezalısı olmasa şüphe götürmez şekilde sahada olacaktı. İlk kez 11'de olan, ilk kez milli olan oyuncularımız vardı. Hakan'a, 'Seninle gurur duyuyorum, sahada çok iyi bir liderlik yaptın' dedim.
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