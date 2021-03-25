Futbol Hakan Çalhanoğlu'na İtalyan kancası! Juventus talip oldu

Hakan Çalhanoğlu'na İtalyan kancası! Juventus talip oldu

Futbol

Hakan Çalhanoğlu'na İtalyan kancası! Juventus talip oldu

Milan ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'na Juventus'un da talip olduğu belirtildi.

25 Mart 2021, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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A Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Milan ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu için sürpriz bir takım ortaya çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre henüz kulübüyle anlaşma sağlayamayan yıldız oyuncu için Juventus devreye girdi.

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'un, milli oyuncuya yıllık 5-6 milyon euro civarında maaş önerdiği kaydedildi.

Bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 7 gol atıp 11 asist yaptı.

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