Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi
Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. Milan ile sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme duyuruldu.
İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; Milan yönetimi ile Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi ve yeni sözleşme konusunda resmi adımlar atıldı. Haberde; Serie A ekibinin, 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Ayrıca Galatasaray'ın daha önce 6 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bunun reddedildiği hatırlatıldı.
14 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı
Bayer Leverkusen'den 2017 yılında Milan'a 23 milyon euro karşılığında transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 14 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Spor Arena