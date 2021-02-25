Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a kalp
Milan forması giyen ve bu sezon formuyla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu'ndan Instagram'da Sarı-Kırmızılı takımın fotoğrafının altına yorum geldi.
25 Şubat 2021, Perşembe 17:31 Son Güncelleme:
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Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Galatasaray paylaşımı geldi. Milan forması giyen ve bu sezon formuyla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına yorum yapan ve kalp emojisi bırakan Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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